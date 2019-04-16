Game of Thrones 8. sezon 1.bölüm izleyici rekoru kırdı

14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece Türkiye saatiyle 4’te ilk kez ekrana gelen Game of Thrones’un final sezonunun birinci bölümü, 17,4 milyon kişi tarafından seyredildi. HBO kanalında yayınlanan dizi, bu seyirci rakamıyla rekor kırdı.

HBO, televizyon kanalı ile HBO GO ve HBO NOW uygulamalarındaki izleyici sayısının iki yıl önce yayınlanan 7. sezondaki 16,9 milyonluk seyirciyi aştığını açıkladı.

Pazar gecesi yayınlanan bölüm, 5 milyondan fazla tweet ve 11 milyon mention ile hakkında en fazla tweet atılan bölüm oldu.

Game of Thrones’un ilk bölümü, aynı gece, Twitter’da dünya çapında ‘trend’ olan 10 başlık arasına girdi.

Westeros Krallığı adlı kurgusal bir dünyada geçen ve 2007 yılında başlayan dizi, HBO’nun en büyük hit’i haline geldi.

Dizinin 7. sezonunun tekrarlarıyla birlikte her bir bölümünün 32,8 milyon Amerikalı tarafından seyredildiğini açıklayan HBO, final sezonunda bölüm ortalamasının "önemli ölçüde artmasını " beklediğini belirtti.

Game of Thrones, 150’den fazla ülkede izleniyor ancak HBO, küresel ölçümleme yapamıyor, sadece ABD verilerini yayımlayabiliyor.