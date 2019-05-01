Game of Thrones 8. Sezon çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz gün Türkiye’de de yayınlanan Game of Thrones 8. Sezon 3. Bölüm çoğu izleyicinin tepkisini çekmişti. Özellikle HDR destekli olmayan ekranlar izlendiği oldukça karanlık olan bölüm, çekim ve atmosferinden dolayı çok eleştiri almıştı.

Bugün ise merakla beklenen Game of Thrones 8. Sezon 4. Bölüm fragmanı yayınlandı. 4. Bölümde yaşanacak olan olayları üstü kapalı bir şekilde gösteren fragman, 3. Bölümün hatalarından ders alınarak çekilmiş gibi görünüyor.

Spoiler olmasın diye 3. Bölüm hakkında bilgi vermediğimiz bu yazımızda sadece 4. Bölüm fragmanını paylaşıyoruz. Ancak 3. Bölümü izlemediyseniz bu fragmandan spoiler yiyebilme ihtimalinizin çok yüksek olduğunu belirtelim.

4. Bölüm fragmanını izlemek için buraya tıklayınız

