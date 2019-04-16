Game of Thrones 8. Sezon’u resmi olarak izleyin

Tüm dünyanın merakla beklediği Game of Thrones 8. Sezon bugün yayınlandı. Tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de yayınlanan Game of Thrones’un 8. Sezonu büyük ilgi toplamayı başardı. Spoiler olmasın diye detaylarına girmeyeceğimiz GoT 8. sezonun nasıl yasal olarak izleneceğini sizlerle paylaşıyoruz.
Anlatacağımız bu yöntem ile aynı Netflix’te olduğu gibi Game of Thrones’un 8. sezonunu Türkçe altyazılı 1080P olarak izleyebilirsiniz. Gelin hep birlikte Game of Thrones’un 8. sezonunu izlemek için ne yapmanız gerektiğine göz atalım.
Game of Thrones’un 8. sezonunu izlemek için öncelikle Digiturk hesabınızın olması gerekiyor. Digiturk Play Eğlence Paketi‘ne aylık 12,90 TL‘ye üye olduktan sonra beIN CONNECT’e girerek Game of Thrones’un 8. sezonunu izleyebilirsiniz.
beIN CONNECT‘in Web, telefon ve tablet uygulamalarından Game of Thrones’un sadece 8. sezonunu değil tüm sezonlarını izleyebilirsiniz. Orijinal dilinde Türkçe altyazılı olarak izleyebileceğiniz Game of Thrones’un tüm bölümleri 1080P yani Full HD kalitesinde sizleri bekliyor olacak.
İnternette Game of Thrones 8. Sezon izle, Game of Thrones 8.Sezon izle, Game of Thrones 8.Sezon Torrent ve Game of Thrones 8.Sezon indir gibi yöntemlerin illegal olduğunu belirtelim. Bu yüzden GoT’u izlemek istiyorsanız Türkiye’deki tek legal yani yasal yöntemin beIN CONNECT olduğunun altını çizelim.
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