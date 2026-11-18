Araştırmacı Carle, 18 ile 75 yaş arasındaki yaklaşık 2 bin kadın ve erkeğe tuvalet kağıdını ruloya hangi yönde taktıklarını sordu. Farklı etnik kökenlerden katılımcıların yer aldığı araştırmada, kişilerin kendilerini ne kadar girişken ve iddialı gördükleri de 1 ile 10 arasında puanlamaları istendi.

Araştırma sonuçlarına göre tuvalet kağıdının ucunu rulonun üzerinden gelecek şekilde takan kişilerin daha baskın bir kişilik yapısına sahip olabileceği belirtildi. Bu kişiler genellikle girişken, kararlı ve liderlik özellikleri taşıyan bireyler olarak tanımlanıyor.

ARKADAN TAKANLAR DAHA UYUMLU VE SABIRLI OLABİLİR

Tuvalet kağıdını rulonun altından gelecek şekilde takmayı tercih edenlerin ise daha uyumlu ve sakin bir kişilik yapısına sahip olabileceği öne sürüldü.

Bu tercihi yapan kişilerde sabır, esneklik ve empati gibi özelliklerin daha sık görülebileceği ifade edildi.

BAŞKASININ EVİNDE BİLE TUVALET KAĞIDININ YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİYORLAR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise kişilerin kendi evleri dışındaki davranışları oldu. Tuvalet kağıdını önden takmayı tercih eden kişilerin, başkasının evinde veya farklı bir ortamda bulunduklarında da rulonun yönünü değiştirmeye daha yatkın olduğu belirtildi.