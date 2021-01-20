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Game of Thrones’dan gelen transfer işe yaradı! Snowpiercer hayranlarına müjde

20.01.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Game of Thrones’dan gelen transfer işe yaradı! Snowpiercer hayranlarına müjde

İkinci sezonu 25 Ocak tarihinde yayınlanmaya başlayacak olan Snowpiercer 3. sezon onayını aldı bile. Aynı zamanda Snowpiercer 2. sezondan yeni bir tanıtım yayınlandı.

Kadrosuna Game of Thrones dizisinin unutulmaz ismi Sean Bean’i katan Snowpiercer 3. sezon onayını aldı. Daha ikinci sezonu yayınlanmaya başlamayan dizi, aynı adlı sinema filminden televizyona uyarlandı.

Game of Thrones dizisinden dev transfer! Snowpiercer 2. sezondan öyle bir fragman geldi ki...Game of Thrones dizisinden dev transfer! Snowpiercer 2. sezondan öyle bir fragman geldi ki...

SNOWPİERCER HAKKINDA

Dizinin birinci sezon finalinde Mr. Wilford, yeni bir trenle ortaya çıkmıştı ve bölümün sonuna doğru Melanie'nin öldüğünü düşündüğü kızı Alexandra görünmüştü. Gelecek sezonda Mr. Wilfrod karakteriyle Sean Bean ekranda olacak. Yeni bir teknoloji, yeni plan ve yeni bir trenle ortaya çıkan Mr. Wilford ile Layton arasında bir güç çatışması çıkacak. Wilford'ın ortaya çıkışı trendekilerin sadakatinin bölünmesine sebep olurken Melanie'nin yeni keşfi insanlığın kaderinde önemli bir rol oynayacak.

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SNOWPİERCER KONUSU

Snowpiercer dizisinin oyuncu kadrsounda Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand ve Steven Ogg yer alıyor. Dizinin bölümlerini Netflix de yayınlıyor.

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