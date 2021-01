Game of Thrones’dan gelen transfer işe yaradı! Snowpiercer hayranlarına müjde

Kadrosuna Game of Thrones dizisinin unutulmaz ismi Sean Bean’i katan Snowpiercer 3. sezon onayını aldı. Daha ikinci sezonu yayınlanmaya başlamayan dizi, aynı adlı sinema filminden televizyona uyarlandı.

Dizinin birinci sezon finalinde Mr. Wilford, yeni bir trenle ortaya çıkmıştı ve bölümün sonuna doğru Melanie'nin öldüğünü düşündüğü kızı Alexandra görünmüştü. Gelecek sezonda Mr. Wilfrod karakteriyle Sean Bean ekranda olacak. Yeni bir teknoloji, yeni plan ve yeni bir trenle ortaya çıkan Mr. Wilford ile Layton arasında bir güç çatışması çıkacak. Wilford'ın ortaya çıkışı trendekilerin sadakatinin bölünmesine sebep olurken Melanie'nin yeni keşfi insanlığın kaderinde önemli bir rol oynayacak.

Chaos and corruption? Sounds like our kind of party. Season Two of #Snowpiercer arrives 1/25 on TNT. Watch the official trailer now. pic.twitter.com/DKBEHwygeC