Game of Thrones dizisinden dev transfer! Snowpiercer 2. sezondan öyle bir fragman geldi ki...

Bong Joon-ho’nun 2013 yapımı aynı adlı bilimkurgu filminden televizyona uyarlanan Snowpiercer 2. sezondan merak uyandıran bir fragman yayınlandı. Amerika’da TNT kanalında ekrana gelen, dünyanın geri kalanında ise Netflix‘te yayınlanan dizi 10 bölümden oluşan ilk sezonunu 12 Temmuz’da tamamladı. Dizi daha yayınlanmaya başlamadan önce Snowpiercer 2. sezon onayını almıştı.

NED STARK, SNOWPİERCER 2. SEZON KADROSUNDA

Snowpiercer 2. sezonda oyuncu kadrosuna dâhil olan Game of Thrones dizisinde Ned Stark’ı canlandıran Sean Bean‘in, film uyarlamasında Ed Harris’in hayat verdiği, hikâyenin merkezinde yer alan trenin mühendisi olan Bay Wilfred’e hayat vereceğini göstermişti.

Dizinin birinci sezon finalinde Mr. Wilford, yeni bir trenle ortaya çıkmıştı ve bölümün sonuna doğru Melanie'nin öldüğünü düşündüğü kızı Alexandra görünmüştü.

Yeni bir teknoloji, yeni plan ve yeni bir trenle ortaya çıkan Mr. Wilford ile Layton arasında bir güç çatışması çıkacak. Wilford'ın ortaya çıkışı trendekilerin sadakatinin bölünmesine sebep olurken Melanie'nin yeni keşfi insanlığın kaderinde önemli bir rol oynayacak.