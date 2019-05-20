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Game of Thrones finalinde bir bomba daha! Su şişesi 'unutuldu'

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 20.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Game of Thrones 8. sezon finaliyle gündemde... Final yapan fenomen dizi Game of Thrones, kahve bardağının ardından bu kez de ‘unutulan’ su şişesiyle gündeme geldi.

Game of Thrones finalinde bir bomba daha! Su şişesi 'unutuldu'

Game of Thrones final sezonuyla hayranlarını hayal kırıklığına uğratmakla kalmadı hatalarıyla da gündem oldu. Bu sabaha karşı yayımlanan son bölümüyle ekrana veda eden Game of Thrones'un finaline yine bir sahnede unutulduğu düşünülen su şişesi damga vurdu.

ABD’nin HBO kanalında yayınlanan dizinin bir sahnesinde Samwell Tarly’nin ayaklarının arkasında bir su şişesi görüldü.

Bir başka şişe ise Sir Davos Seaworth’ün ayaklarının dibinde belirdi.

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HBO daha önceki kahve bardağı olayıyla ilgili bir açıklama yapmıştı ve bunun bir hata olduğunu açıklamıştı.

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SU MARKALARINA YARAYACAK MI?

Dizinin final sezonunun dördüncü bölümünde de Arya Stark’ın zaferini kutlamak üzere bir araya gelen ve kadeh kaldıran kahramanların masasında kahve bardağı vardı. Daenerys Targaryen’in önünde duran bardak pek çok çekimde görülüyordu.

HBO, bardağın ‘yanlışlıkla’ sahnede görüldüğünü kabul etti ancak olay Starbucks’a yaradı. Her ne kadar bardak Starbucks’a ait olmasa da, ilk akla gelen marka olduğu için şirket 2.3 milyar dolarlık bir reklam ve tanıtım yaptı.

Şimdi televizyon izleyicileri aynı hatanın ünlü su markaları Evian ve Fiji’ye yarayıp yaramayacağını merakla takip ediyor.

Bazı kullanıcılar final sezonuna özensiz yaklaşıldığı gerekçesiyle dizi yöneticilerini suçlarken, böyle bir yapımda peş peşe yapılan bu tazr hataların kabul edilemeyeceğini savundu.

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