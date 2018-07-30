Game of Thrones hayranlarını üzen haber!

Game of Thrones’un yayıncısı HBO, Game of Thrones'un ardından çekmeyi planladığı beş spinoff’un (Sevilen dizinin yan karakterleriyle ayrı dizi yapmak) dördünü iptal etti. HBO Program Başkanı Casey Bloys, sadece Jane Goldman’ın projesini devam ettireceklerini ve bu projenin gelecek yıl başında çekilmeye başlanacağını duyurdu.

Sürdürülen proje de Game of Thrones'un uyarlandığı kitapların yazarı George R. R. Martin'in bir hikayesine dayandırılıyor. Yeni dizinin Game of Thrones'taki White Walker'ların geçmişlerini konu edineceği öğrenildi.

Dizi, 2020 yılında seyirciyle buluşacak.

