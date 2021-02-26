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Game of Thrones ile Resident Evil yaratıcılarından bomba gibi proje!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 26.02.2021 07:44 | Son Güncelleme:
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Game of Thrones ile Resident Evil yaratıcılarından bomba gibi proje!

Game of Thrones’un yazarı George R.R. Martin'in hikayesine dayanan bir destan olan "In the Lost Lands" filminin uyarlamasının yönetmenliğini Resident Evil serisine imza atan Paul W.S. Anderson üstlenecek. Filmin başrollerinde ise gişe rekortmeni oyuncular yer alıyor.

Resident Evil serisiyle tanınan Paul W.S. Anderson, Game of Thrones'un uyarlandığı "Buz ve Ateşin Şarkısı" romanlarının yazarı George R.R. Martin'in hikayesine dayanan bir destan olan "In the Lost Lands" uyarlamasını yönetecek. “Resident Evil” filmlerinde yönetmenle birlikte çalışan Milla Jovovich ve Guardians of the Galaxy serisinden Dave Bautista başrolde olacak.

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IN THE LOST LANDS HAKKINDA

Filmde aşkını gerçekleştirmek isteyen çaresiz bir kraliçe cüretkâr bir oyun oynar: Güçlü olduğu kadar korktuğu büyücü Grey Alys'i (Jovovich) işe alır. Kayıp Topraklar'ın hayalet gibi vahşi doğasına gönderilen Alys ve rehberi başıboş Boyce (Bautista), iyinin ve kötünün, borcun ve doyumun, sevginin ve kaybın doğasını keşfeden bu masalda insan ve şeytanı alt etmek zorundadır.

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Mila jovovich, bir yandan Corto Maltese ve Hummingbird filmlerinin çalışmalarıyla meşgul. Son olarak, yine Anderson imzalı Monster Hunter filminde yer aldı. Bautista ise, Guardians of the Galaxy'nin üçüncü filmi, Groove Tails, Dune ve Army of the Dead filmleri üzerinde çalışıyor. Son olarak 2020 yapımı My Spy filminde karşımıza çıktı.

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