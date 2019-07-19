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Game of Thrones oyuncularının Emmy'ye kendilerinin başvurduğu ortaya çıktı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 19.07.2019 13:26 | Son Güncelleme

Game of Thrones’un üç yıldızı Gwendoline Christie, Alfie Allen ve Carice van Houten’in, 71. Emmy Ödülleri için kendilerinin adaylık başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Game of Thrones oyuncularının Emmy'ye kendilerinin başvurduğu ortaya çıktı
  1. Emmy Ödülleri için adaylık kazanan Game of Thrones dizisinin üç oyuncusu Gwendoline Christie, Alfie Allen ve Carice van Houten’in Emmy'ye HBO tarafından aday gösterilmeyip kendilerinin başvurduğu ortaya çıktı. Dizinin hayranları, sosyal medyada HBO'ya tepki gösterdi.

NTV’nin haberine göre; HBO’nun üç oyuncuyu da aday göstermediği, her bir oyuncunun 225 dolar ödeme yaparak adaylık başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Christie, drama dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu; Allen, aynı dalda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve Van Houten de En İyi Konuk Oyuncu adayları arasındaki yerlerini aldı.

Konu, sosyal medyanın gündemine oturarak HBO eleştiri yağmuruna tutuldu. Gazeteci Julie DiCaro’nun “HBO Gwendoline Christie’nin Emmy adaylığı için başvurmamış, dolayısıyla kendisi başvurmuş ve adaylığı kazanmış” tweet’i ile “Kendi kendinin en büyük destekçisi ol” ve benzeri tweet’ler sosyal medyada çokça paylaşıldı.


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Anahtar Kelimeler:
game of thrones Gwendoline Christie Alfie Allen Carice van Houten

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