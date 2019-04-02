Game of Thrones oyuncusundan 1 Nisan şakası!

Arya Stark karakteri ile tanıdığımız Maisie Williams, katıldığı bir şov programında izleyicilere 1 Nisan şakası yaptı. Eğlenceli anlar ortaya çıkaran bu şaka oldukça inandırıcıydı. Arya Stark'ın sezonun son sezonunda öldüğünü ağzından kaçıran ve bunun farkına vardığında büyük bir panik yaşayan 21 yaşındaki oyuncu, spoiler verdiği için dehşete düştü.
Sezon finali çekimleri hakkında konuşurken "Son çekimler çok duygusaldı. Arya'nın ikinci bölümde öldüğünü öğrendiğimde..." derken bir anda kendisini durduran oyuncu dehşete düştü ve panikle ağzını kapatıp seyircilere baktı.
Daha sonra endişeli bir şekilde "Bu canlı mı? Bunu düzenliyebiliriz değil mi!" diye sordu. Jimmy Fallon'la The Tonight Show'da konuk olan oyuncu büyük bir panik halinde aniden sahne arkasına koştu.
Perde açılıp Maisie geri geldiğinde ise bunun izleyicilere yapılan 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıktı.
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