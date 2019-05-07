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Game of Thrones'taki Starbucks bardağı hata mı reklam mı?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 07.05.2019 09:37 | Son Güncelleme

Dünyanın konuştuğu dizi Game of Thrones (Taht Oyunları) ilk kez bir hatayla gündemde. Dizinin pazar günü yayınlanan 8. sezon 4. bölümünde görülen Starbucks bardağı tartışmaları alevlendirdi. Reklam mı yoksa unutkanlık mı? Game of Thrones’ta sanat yönetmeni olarak görev alan Hauke Richter konuya açıklık getirdi.

Game of Thrones'taki Starbucks bardağı hata mı reklam mı?

Bu sıralar yayınlanan 8. sezonu ile gündemden düşmeyen Game of Thrones, pazar günü yayınlanan son bölümüyle bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Ancak bu kez izleyicilerin gündemindeki bir numaralı konu son bölümde yaşananlar veya önümüzdeki bölümlere dair teoriler değil, son bölümde bir sahnede görülen Starbuck bardağıydı.

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Arya Stark’ın zaferini kutlamak üzere bir araya gelen ve kadeh kaldıran kahramanların masasında kahve zinciri Starbucks’ın bardağı vardı. Masanın üzerinde ve Daenerys Targaryen’in önünde duran Starbucks bardağı pek çok çekimde görüldü.

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Olay bir anda sosyal medyanın gündemine düştü.

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Sosyal medya kullanıcıları arasında bardağın viral amaçlı konulduğunu savunanlar da vardı, orada unutulduğunu düşünenler de…

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Konuyla ilgili pek çok espri de yapıldı. Kahve bardaklarına isim yazılması sırasında yapılan komik hatalarla tiye alınan Starbucks’ın Daenerys’in adını nasıl yazdığı en çok sorulan soru oldu.

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Bazı kullanıcılar Daenerys’in kahve tercihini sorgularken, bazıları da espresso tutkusuyla bilinen İtalyanları bile pes ettirerek kahve zincirine alıştıran Starbucks’ın gerçekten dünyanın her yerini ele geçirdiğine kanıt olarak bu sahneyi sundu. Kullanıcılar, “Starbucks Winterfell’e de şube açtı” yorumunu yaptı.

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Dizinin final sezonundan çok hoşnut kalmayan ve hayal kırıklıklarını dile getiren bazı fanlar ise, ekibin özensiz davrandığını savundu.

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Game of Thrones’un sanat yönetmenlerinden Hauke Richter, Variety’e yaptığı açıklamayla konu hakkında görüşlerini paylaştı. 1. sezondan beri Game of Thrones’ta sanat yönetmeni olarak görev alan Richter, henüz bu haftaki bölümü izlemediğini fakat dizilerde de filmlerde de bazen yanlışlıkla bir şeylerin sette unutulabildiğini ve bunun kurgu aşamasında da gözden kaçabileceğini söyledi.

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Richter’e göre Starbucks bardağının sahnede unutulmasının bu kadar büyük bir olaya dönüşmesinin sebebi Game of Thrones’ta daha önce hiç böyle bir hata yapılmamış olması. Dizinin 4. sezonunda da Jamie Lannister’ın bir sahnede elinde kahve bardağıyla durduğu görüntüler sosyal medyada yayılmış fakat bu görüntüler bölümün son hâlinde yer almadığı için aynı etkiyi yaratmamıştı.

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