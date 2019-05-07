Game of Thrones'taki Starbucks bardağı hata mı reklam mı?

Bu sıralar yayınlanan 8. sezonu ile gündemden düşmeyen Game of Thrones, pazar günü yayınlanan son bölümüyle bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Ancak bu kez izleyicilerin gündemindeki bir numaralı konu son bölümde yaşananlar veya önümüzdeki bölümlere dair teoriler değil, son bölümde bir sahnede görülen Starbuck bardağıydı.

Arya Stark’ın zaferini kutlamak üzere bir araya gelen ve kadeh kaldıran kahramanların masasında kahve zinciri Starbucks’ın bardağı vardı. Masanın üzerinde ve Daenerys Targaryen’in önünde duran Starbucks bardağı pek çok çekimde görüldü.

Olay bir anda sosyal medyanın gündemine düştü.

Sosyal medya kullanıcıları arasında bardağın viral amaçlı konulduğunu savunanlar da vardı, orada unutulduğunu düşünenler de…

Konuyla ilgili pek çok espri de yapıldı. Kahve bardaklarına isim yazılması sırasında yapılan komik hatalarla tiye alınan Starbucks’ın Daenerys’in adını nasıl yazdığı en çok sorulan soru oldu.

Bazı kullanıcılar Daenerys’in kahve tercihini sorgularken, bazıları da espresso tutkusuyla bilinen İtalyanları bile pes ettirerek kahve zincirine alıştıran Starbucks’ın gerçekten dünyanın her yerini ele geçirdiğine kanıt olarak bu sahneyi sundu. Kullanıcılar, “Starbucks Winterfell’e de şube açtı” yorumunu yaptı.