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Game of Thrones’tan Star Wars’a dev transfer

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 15.02.2019 15:53 | Son Güncelleme

Gelen son dedikodulara göre Game of Thrones’un yaratıcıları bir sonraki Star Wars üçlemesinin başına geçmeye çok yakın.

Game of Thrones’tan Star Wars’a dev transfer

Bu sene sekizinci ve son sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanan efsane dizi Game of Thrones’un yaratıcıları David Benioff ve DB Weiss, bir sonraki Star Wars üçlemesinin başındaki isimler olarak çalışmaya başlamışlar bile. İkilinin Star Wars çalışmalarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de haberin çıkış kaynağı çok sağlam bir isim: HBO Başkanı Casey Bloys!

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2017 yılında vizyona giren ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi filminden sonra serinin geleceğiyle ilgili ciddi tartışmalar başlamıştı. Casey Bloys’un yaptığı açıklamalara göre, bu yıl vizyona girmesi beklenen Star Wars 9’dan sonra Disney ve Lucasfilm’in en az 6 Star Wars filmi daha yapmayı planlıyor. 10 yıllık bir sürece yayılması planlanan 6 filmlik yeni serilerin başına Game of Thrones ile rüştlerini ispat eden David Benioff ve DB Weiss ikilisi geçiyor. Star Wars: Episode IX ile bu serinin hikayesi sona ermiş olacak. David Benioff ve DB Weiss ikilisinin ele alacağı seri yepyeni hikayeleri konu alacak. Heyecanlanmak için henüz çok erken. Konuyla ilgili Casey Bloys dışında Disney veya Lucasfilm’den herhangi bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
game of thrones Star Wars David Benioff DB Weiss

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