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Game of Thrones’u eleştirenler arasına George R.R. Martin de katıldı

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SİNEMA TV  | 07.10.2019 12:47 | Son Güncelleme

Game of Thrones roman serisinin yazarı George R.R. Martin, hayal kırıklığı yaratan dizinin final sezonuyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Game of Thrones’u eleştirenler arasına George R.R. Martin de katıldı

Sekizinci sezonuyla ekranlara veda eden Game of Thrones dizisinin final sezonu, hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Eleştirilere tamamen destek vermese de Game of Thrones serisinin yazarı George R.R. Martin de konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Dizinin sonlandırılma şeklinden hoşnut olmadığını dile getiren Martin, dizinin kitaplara sadık bir uyarlama olabilmesi için 8 değil 13 sezon sürmesi gerektiğini ifade etti. Game of Thrones gibi kapsamlı bir kitap serisini diziye uyarlamanın travmatik bir deneyim olabileceğini söylerek David Benioff ve D.B. Weiss’ın daha en başından ne kadar zorlu bir işe giriştiğine dikkat çeken Martin, dizi çekerken stüdyonun veya kanalın dışarıdan müdahalede bulunabildiğini hatırlattı.

gotgot

HBO ile çok karşı karşıya geldik. Pazar araştırmalarıyla diziye yön vermek istediler. Stüdyo ve kanal işine karışınca çok geriliyorsun. Araştırmalarda sonuçları iyi çıkıyor diye, öyküyle hiçbir ilgisi olmayan bir şeyi önerebiliyorlardı. Şu karakter çok seviliyor, hadi ona birşey yaptıralım, sık duyduğum bir cümleydi. Kitaptan diziye aktarılırken kaybolan ayrıntılar bende travmatik etki yaptı. Yaratıcı bakış açıları arasında farklılıklar, çok sayıda tartışmaya yol açıyordu

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3 bin sayfadan fazla taslak malzemesi olduğunu söyleyen George R.R. Martin, eleştiri oklarının hedefindeki isimler Benioff ve Weiss ikilisi hakkında, “isteselerdi onlara diziyi istedikleri kadar uzatacak malzeme sağlayabilirdim” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
game of thrones George R.R. Martin

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