Game of Thrones’un devam dizisinden ilk görüntüler internete sızdı

Televizyon ekranlarında kırılmadık rekor bırakmayan Game of Thrones’un öncesini anlatan dizi için çalışmalar son hız sürüyor. Heyecanla beklenen yapımın setinden ve başrol oyuncusu Naomi Watts’tan ilk görüntüler internete sızdı. Çok gizli fotoğrafta Watts canlandıracağı gizemli karakterin kostümü içinde görünüyor.

Twitter’da ortaya çıkan fotoğrafta Naomi Watts dizinin İtalya’nın Gaeta kentindeki çok gizli setinde kostümü içinde görünüyor.

Fotoğraf geçen ay Kuzey İrlanda’daki çekimlerin tamamlanmasından önce çekildi.

#new ????| Naomi Watts on the set of #GameOfThrones prequel "Bloodmoon"

(shared by kiaruzz91_ on Instagram) pic.twitter.com/jChfMQV5BM