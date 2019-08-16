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Game of Thrones’un devam dizisinden ilk görüntüler internete sızdı

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SİNEMA TV  | 16.08.2019 10:01 | Son Güncelleme

Game of Thrones’un öncesini anlatacak olan dizinin setinden ve başrol oyuncusu Naomi Watts’tan ilk görüntüler internete sızdı.

Televizyon ekranlarında kırılmadık rekor bırakmayan Game of Thrones’un öncesini anlatan dizi için çalışmalar son hız sürüyor. Heyecanla beklenen yapımın setinden ve başrol oyuncusu Naomi Watts’tan ilk görüntüler internete sızdı. Çok gizli fotoğrafta Watts canlandıracağı gizemli karakterin kostümü içinde görünüyor.

Twitter’da ortaya çıkan fotoğrafta Naomi Watts dizinin İtalya’nın Gaeta kentindeki çok gizli setinde kostümü içinde görünüyor.

Fotoğraf geçen ay Kuzey İrlanda’daki çekimlerin tamamlanmasından önce çekildi.

Watts “karanlık bir sır saklayan karizmatik ve asortik bir simayı” canlandırıyor ve karakteri gözden çıkarılan pek çok şeye ciddiyet kazandırıyor.

Dizinin hayranları Watts’ın kadim kahraman Azor Ahai’ın karısı Nissa Nissa’yı canlandırabileceği tahmininde bulunuyor. Efsaneye göre Işık Lordu Azor Ahai “Işık getiren” adını verdiği sihirli bir kılıç yaptı ve bu kılıç Ak Gezenler’i bozguna uğratmak için kullanıldı.

HBO henüz doğrulamamış olsa da haberler dizinin isminin Bloodmoon olacağını öne sürüyor.

Dizinin hikayesi hakkında çok şey bilinmiyor ancak yakın zamanda Buz ve Ateş’in Şarkısı adlı roman serisinin yazarı George R. R. Martin dizi geldiğinde ne umulması gerektiğine dair heyecan verici detaylar açıklamıştı.

Dizide Watts’la birlikte Naomi Ackie, Josh Whitehouse ve Harry Potter’ın yıldızı Miranda Richardson da yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bloodmoon game of thrones Naomi Watts

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