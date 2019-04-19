Mynet Trend

Game of Thrones'un finali nasıl bitecek? Korsanlar 'tahta' gözünü dikti

aris.aras aris.aras
SİNEMA TV  | 19.04.2019 08:05 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisinin final sezonun ilk bölümü Pazartesi günü yayınlandı. Fenomen dizi Game of Thrones'u (Taht Oyunları) 55 milyon kişi korsan sitelerden izledi.

Game of Thrones'un finali nasıl bitecek? Korsanlar 'tahta' gözünü dikti

Son dönemin en popüler yapımlarından birisi olan Game of Thrones için final heyecanı başladı.

1

Ancak görünen o ki internetten korsan olarak indirilen diziler arasında birincilik yine Game of Thrones'a ait olacak.

2

Zira gelen raporlara göre, Game of Thrones'un 8'inci sezon birinci bölümü yaklaşık 55 milyon kişi tarafından korsan yollarla izlendi.

3

Küresel olarak korsan hareketini inceleyen MUSO adlı kuruluş, dizinin ilk bölümünün 54,261,910 defa korsan olarak izlendiğini açıkladı.

4

Fenomen dizinin yapımcı şirketi HBO’dan gelen verilere göre ise sezonun açılış bölümünü yasal yollardan izleyen kişi sayısı 17,4 milyonda kaldı. Yani korsan izleyicinin sadece 3'te 1'i.

5

DEMİR TAHT'A KİM OTURACAK?

Münih Teknik Üniversitesi Enformatik öğrencileri bir algoritma geliştirerek Game of Thrones adlı dizide uğruna mücadele verilen Demir Taht’a kimin oturacağını tahmin etti.

6

Münih Teknik Üniversitesi Enformatik öğrencileri finali tüm dünyada merakla beklenen Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinde hangi karakterin zafere ulaşacağını tahmin eden bir algoritma geliştirdi.

7

Algoritmaya göre Demir Taht'a oturan isim "Targaryen Hanesi'nden İsminin Birincisi, Büyük Çöl Deniz'in Khaleesi'si, Ejderhaların Annesi, Zincir Kıran Daenerys Fırtınadoğan" olacak.

8

Öğrenciler algoritmayı kült serideki ölüm vakalarını temel alarak geliştirdi. Buna göre sekizinci ve son sezon öncesinde Danenerys'in hayatta kalma şansı yüzde 99. Lannister Hanesi'nden Tyrion Lannister'ın hayatta kalma şansı ise yüzde 97 olarak ölçüldü.

10

Dizinin en sevilen karakterlerinden "Kuzey'deki Kral” Jon Snow'un ölme ihtimali ise yüzde 12 olarak kaydedildi. Stark Hanesi'nin büyük kızı Sansa Stark'ın ise final sezonda ölme ihtimali yüzde 73 olarak kaydedildi.

11

Üniversite bünyesinde bir programlama dersi alan öğrenciler internet üzerinde Game Thrones ile ilgili verileri toplayıp işleyen bir uygulama geliştirdi.

9

Bu şekilde dizideki karakterlerden bir sonraki ölen karakterin hangisinin olacağı tespit edilmeye çalışılıyor.

12

NTV'de yer alan habere göre, iki yıl önce öğrenciler altıncı sezondaki ölüm vakalarını önceden tahmin etmişti. Öğrenciler o dönem karakterin çevresinde bulunanlardan kaç kişinin ölmüş olduğunun tahminde önemli rol oynadığını ifade etmişti.

13

Risk faktörleri arasında cinsiyet de etkili. Game of Thrones evreninde erkekler kadınlara göre daha riskli bir hayat sürdürüyor.

14

Geliştirilen algoritma 2016'da altıncı sezonun başında Jon Snow’un yeniden dirileceğini başarılı bir biçimde tahmin etmiş ancak Daenerys Targaryen’in öleceği tahmininde yanılmıştı.

15

Enformatikçilere göre ise Daenerys şu anda Game of Thrones'ta uğruna mücadele edilen Demir Taht'a en yakın isim. Tüm dünyada milyonlarca kişinin severek izlediği Game of Thrones'un final sezonunun ilk bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak.


PARTNER 13 yaşında evlendirildi, 44 kez doğum yaptı 13 yaşında evlendirildi, 44 kez doğum yaptı
Nicole Kidman'lı Destroyer filmi fragmanı!Nicole Kidman'lı Destroyer filmi fragmanı!
Saf filmi fragmanı!Saf filmi fragmanı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
game of thrones yeni sezon yeni bölüm game of thrones final fragman

En Çok Okunan Trend Haberler

Alkollü sürücü aldığı cezayı az buldu

Alkollü sürücü aldığı cezayı az buldu

Bu düğünde her şey ilginç! Öyle bir yerde evlendiler ki...

Bu düğünde her şey ilginç! Öyle bir yerde evlendiler ki...

İmam, vatandaşları camiden anons yaparak uyardı

İmam, vatandaşları camiden anons yaparak uyardı

Berat kandili için en güzel mesajlar

Berat kandili için en güzel mesajlar

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nicole Kidman'lı Destroyer filmi fragmanı!

Nicole Kidman'lı Destroyer filmi fragmanı!

Saf filmi fragmanı!

Saf filmi fragmanı!

Lanetli Gözyaşları filmi fragmanı

Lanetli Gözyaşları filmi fragmanı

Bu hafta 11 film vizyona girecek

Bu hafta 11 film vizyona girecek

Kırgız halkı Türk filmleriyle buluşacak

Kırgız halkı Türk filmleriyle buluşacak

Netflix’in The Witcher’ı bu sene geliyor

Netflix’in The Witcher’ı bu sene geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.