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Game of Thrones'un yaratıcıları HBO'dan ayrılıyor! İşte yeni adresleri

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 26.07.2019 11:59 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanında izleme rekorları kıran Game of Thrones (Taht Savaşları) dizisinin yaratıcıları David Benioff ve Dan Weiss, bundan sonraki projeleri için Amerikan televizyon devi HBO'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Game of Thrones'un yaratıcıları HBO'dan ayrılıyor! İşte yeni adresleri

Variety dergisinin ve Hollywood Reporter'ın haberlerine göre, Benioff ve Weiss'ın anlaşmaya yakın olduğu kurumlar, Amazon, Netflix ve Disney. Bu üç yayın devi arasında ikiliyi kapmak için kıyasıya bir rekabet var.

Hollywood Reporter, iki hafta öncesine kadar ikilinin Amazon ile anlaşmaya çok yakın olduğunu, ancak Netflix'in çok cazip bir teklifle rekabetin içinde yerini aldığını belirtti.

Disney'in ise ikiliye Fox televizyonlarında yayımlanacak bir film ve dizi projeleri ile yaklaştığı belirtiliyor.

Benioff ve Weiss, halihazırda yeni Star Wars (Yıldız Savaşları) üçlemesi için Disney ile çalışmakta.

Hollywood Reporter'a konuşan kaynaklar ikilinin 200 milyon dolarlık bir anlaşma arayışı içinde oldunu aktardı. Benioff ve Weiss, böylece 150 milyon dolara Amazon ile anlaşan Westworld dizisinin yaratıcıları Lisa Joy ve Jonah Nolan'ın yaptığı anlaşmayı geçmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
game of thrones Yaratıcı HBO

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