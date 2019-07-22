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Game of Thrones’un yıldız oyuncusu: Finale tepki nefret kampanyasıydı

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SİNEMA TV  | 22.07.2019 14:20 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisinin sevilen karakterlerinden Lord Varys’i canlandıran Conleth Hill de sezon finali tartışmalarına katıldı.

Sekizinci sezonuyla ekranlara veda eden efsane dizi Game of Thrones’la ilgili tartışmalar bitmiyor. Dizinin sevilen karakterlerinden Lord Varys'i canlandıran yıldız Conleth Hill, "8. sezona gösterilen tepki medyanın yürüttüğü bir nefret kampanyasıydı" ifadelerini kullandı.

San Diego’da gerçekleşen Comic Con’da, Game of Thrones oyuncularından Nikolaj Coster-Waldau, Maisie Williams, Conleth Hill, Liam Cunningham’ın katılımıyla bir panel gerçekleşti. Panelde dizinin final sezonuna verilen tepkiyi “medya liderliğindeki nefret kampanyası” olarak nitelendirdi. Daha önce dizinin son birkaç sezonunda hüsrana uğradığını itiraf eden Lord Varys'i canlandıran Conleth Hill şöyle konuştu: "Yıllar süren hayranlığınız için minnettarız. Bence gerçek olan bu; medya öncülüğündeki nefret kampanyası değil."

Jaime Lannister’ı canlandıran Coster-Waldau “Bu bir son olduğu için dizinin sonu sizi bir şekilde mahvedecekti. Bu sonu beğendiyseniz ya da nefret ettiyseniz güzel, ancak insanları aşağılamayın” ifadelerini kullandı. Comic Con’a katılan oyuncu kadrosuna dizinin yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss da eşlik edecekti ancak birkaç gün önce “programlarındaki sıkışıklığı” gerekçe göstererek Benioff ve Weiss buluşmayı iptal etti.

Öte yandan Game Of Thrones geçen hafta tam 32 Emmy adaylığı elde etmişti. Ancak bazı oyuncuların HBO tarafından aday gösterilmeyip kendilerinin başvurduğu ortaya çıkmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
game of thrones sezon finali game of thrones Conleth Hill

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