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Game of Thrones'un yıldızı Lena Headey'den şoke eden itiraf

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ÜNLÜLER  | 18.02.2019 14:09 | Son Güncelleme

Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Cersei karakteriyle büyük beğeni toplayan Lena Headey, İngiliz basınına yaptığı itirafla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Game of Thrones'un yıldızı Lena Headey'den şoke eden itiraf

Ünlü oyuncu Lena Headey, İngiliz gazetesi Sunday Times'a, kariyer hayatında cinsel tacize maruz kaldığına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Headey, ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın, yaşamı boyunca onlarca kadına cinsel saldırıda bulunduğunu ve kendisininde cinsel tacize maruz kalan kadınlardan biri olduğunu söyledi.

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Ünlü oyuncu, ''Benimle birlikte olmak istedi fakat ben onu reddettim. Onunla ilişkiye girmeyi reddedince bir daha onun şirketi Miramax'tan hiç teklif almadım'' şeklindeki açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

'KARİYERİMİN ON YILINI HEBA ETTİ'

Lena Headey açıklamasının devamında şunları söyledi:

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''Onun bu kadar pislik olduğunu görünce düşündüm ve belki de kariyerimin 10 yılını sadece onunla birlikte olmadığım için heba ettiğimi fark ettim. Çünkü bana sarkıntılık etmeden önce 2 kere Miramax yapımında rol almıştım. Daha sonra hiç oynayamadım.

Weinstein'in tacizlerini defalarca tekrarladığını söyleyen Headey, ''Bir keresinde otel odasına gitmiştim ve bana aşk hayatım hakkında sorular sormaya başladı. Daha sonra, 'Hadi odaya geçelim sana bir senaryo göstereceğim' dedi. Ben de bunu reddedince, 'Sakın bunu kimseye söyleme' diye öfkeli bir şekilde beni uyardı.''

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Anahtar Kelimeler:
game of thrones Lena Headey Cersei

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