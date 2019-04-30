Game Of Thrones yıldızına benzerliği olay yarattı!

Pakistanlı Rozi Khan, tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinin hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor.

Efsane dizide canlandırdığı Tyrion Lannister karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü aktör Peter Dinklage'e ikizi kadar benzeyen Khan, Pakistan'da garsonluk yapan 25 yaşında bir genç.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yaşayan Khan, Game of Thrones hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıya.

Zaman zaman fotoğraf taleplerine yetişemeyen Khan'ın boyu da Dinklage ile aynı. Yani 1.35...

Peter Dinklage'e olan benzerliğiyle ağızları açık bırakan Khan, bu durumu ''Her yerde çok ünlü hale geldim. Birçok yerde fotoğraflarım var. Facebook'ta ben ve Peter arasındaki benzerliği sorduklarında onlara, 'O benim kardeşim' diyorum'' sözleriyle yorumladı.

Khan'ın çalıştığı restoranın sahibi Malik Aslam Pervez, ''Bir gün izin aldığında veya hastalandığında insanların gözleri onu arıyor. Onu seviyorlar. Burası her zaman kalabalıktı ama onun sayesinde adeta patlama yaşandı.'' diyerek, sevincini dile getiriyor.



