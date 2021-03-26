Gamze Erçel'den Hande Erçel paylaşımı: Tamam kabul ediyorum aynılar

Hande Erçel'i mutlu edecek bir itiraf ablası Gamze Erçel'den geldi. Güzel oyuncu ve kızı Mavi'nin birbirine benzediğini kabul eden Gamze Erçel'in paylaşımı, hem Hande'yi sevindirdi hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YEĞENİYLE SIK SIK VAKİT GEÇİRİYOR

Gerek özel hayatı gerek paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, setten arta kalan zamanlarda yeğeni Mavi ile vakit geçiriyor. Erçel, bu ilgi ve sevgisini sosyal medya paylaşımlarında da takipçilerine sunuyor.

Geçtiğimiz gün İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılan Erçel, anne olmayı çok istediğini hatta çocuğunun yeğeni Mavi'ye benzemesini istediğini söyledi.

"MAVİ BANA BENZİYOR"

Selim'in "Sonuçta ablanın kızı benzer herhalde" sözlerine ise gülerek yanıt veren Hande, "İbrahim, Mavi bana benziyor. Sırf bunu söylemek için muhabbeti buraya getirdim" demişti.

"KABUL EDİYORUM, AYNILAR"

Erçel'i mutlu edecek itiraf ise nihayet ablası Gamze Erçel'den geldi. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Erçel, kızı ve kardeşinin yer aldığı bir fotoğraf yayınladı. Instagram story'sinden paylaştığı fotoğrafa "Tamam kabul ediyorum, aynılar" notunu düştü.

