Gamze Erçel: Saçmalık bu annelik

2019 yılında nikah masasına oturan Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.

Takipçileriyle ara ara annelik deneyimlerini paylaşan Erçel, Instagram hesabına 11 aylık kızının fotoğraflarını ekledi.

"NASIL BİR SEVGİ BU?"

Gamze Erçel, 11 aylık kızının karelerini "Nasıl bir sevgi bu? Her gün 'ona yetiyor muyum, ona yeterince sevgimi gösterebiliyor muyum?' diye kendimi sorguluyorum. Saçmalık bu annelik" notuyla yayınladı.



Erçel'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

