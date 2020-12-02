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Gamze Erçel: Saçmalık bu annelik

02.12.2020 16:33 | Son Güncelleme:
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Gamze Erçel: Saçmalık bu annelik

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya hesabından 11 aylık kızı Aylin Mavi'nin fotoğraflarını paylaştı. Erçel, gönderisine "Nasıl bir sevgi bu? Her gün 'ona yetiyor muyum, ona yeterince sevgimi gösterebiliyor muyum?' diye kendimi sorguluyorum. Saçmalık bu annelik" notunu düştü.

2019 yılında nikah masasına oturan Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.

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Takipçileriyle ara ara annelik deneyimlerini paylaşan Erçel, Instagram hesabına 11 aylık kızının fotoğraflarını ekledi.

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"NASIL BİR SEVGİ BU?"

Gamze Erçel, 11 aylık kızının karelerini "Nasıl bir sevgi bu? Her gün 'ona yetiyor muyum, ona yeterince sevgimi gösterebiliyor muyum?' diye kendimi sorguluyorum. Saçmalık bu annelik" notuyla yayınladı.
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Erçel'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ulan bakamıyorsanız verin ben bakırm .çocuklar kadar günahsız ve tatlı bir şey varmı.dünyanın ve yüce ALLAH ın bize vermiş olduğu en güzel nimetlerden bir tanesi.bunu bulamayanlar var.değerini bilin.

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