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Gamze Özçelik afet bölgesinde minicik bir bebeği paylaştı! "Kocaman bir karanlık ve korku ama..."

10.02.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli depremin ardından 10 il yıkıldı. Korkunç görüntülerin geldiği deprem bölgesinde bulunan eski oyuncu Gamze Özçelik tüm gün depremzedelere çorba dağıttı. Özçelik enkazdan çıkarılan minik bir bebeği de paylaşarak "Umut var" dedi.

Gamze Özçelik afet bölgesinde minicik bir bebeği paylaştı! "Kocaman bir karanlık ve korku ama..."

"Yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ve diğer 9 ilde herkes canla başla çalışıyor. Hem arama kurtarma operasyonu hem de hayatta kalanların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için pek çok ünlü isim de bölgede.

O isimler arasında oyunculuğu bırakarak kendini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik de vardı. Depremzedelere yemek dağıtan Gamze Özçelik, enkaz altından çıkarılan minik bir bedeni paylaştı ve "Umut var" dedi.

Çorba dağıttığı anları paylaşan Özçelik "Birlikte uyuyor birlikte uyanıyoruz. Sığınacağımız temel ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir yerimiz yok. Soğuk, yokluk ve her şeyin ötesinde kocaman bir karanlık ve korku" dedi.

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Eski oyuncu daha sonra ise bebeği paylaşarak "Tanık olduğumuz bazı anlar bize ayakta dur ve ümit etmekten vazgeçme diyor" dedi.
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Gamze Özçelik Oyuncu

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