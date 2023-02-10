SON DAKİKA: MHP'li ismin AHBAP iddiası gündem olmuştu... Haluk Levent'ten ilk yanıt geldi! 'Beni seven varsa...'

Son dakika haberi: AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Youtube yayıncısı Oğuzhan Uğur ile birlikte deprem sürecinin başından beri gündemde! Haluk Levent, AHBAP hakkındaki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP'ın sahada yer almadığına ilişkin iddialar vardı.

SON DAKİKA: HALUK LEVENT O İDDİALARA YANIT VERDİ! 'BENİ SEVEN VARSA...'

MHP'li Birol Gür konuya dair yaptığı paylaşımda "Lütfen yardımlarınızı AFAD üzerinden yapınız. AHBAP çavuş ilişkileriyle UĞUR’suz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor endişelerimiz var" dedi.

Haluk Levent ise bu konuda sosyal medyadan bir paylaşım yaparak şunları yazdı:

***'Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile.

Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit istiyorum.

Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat!

Afad da bizim Ahbap da!

Tek cümle istiyorum!

Afad da bizim Ahbap da!'*