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SON DAKİKA: MHP'li ismin AHBAP iddiası gündem olmuştu... Haluk Levent'ten ilk yanıt geldi! 'Beni seven varsa...'

10.02.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bini aştı. Enkaz altındakileri çıkarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. MHP'li Birol Gür'ün Haluk Levent çıkışına yanıt geldi.

SON DAKİKA: MHP'li ismin AHBAP iddiası gündem olmuştu... Haluk Levent'ten ilk yanıt geldi! 'Beni seven varsa...'

Son dakika haberi: AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, Youtube yayıncısı Oğuzhan Uğur ile birlikte deprem sürecinin başından beri gündemde! Haluk Levent, AHBAP hakkındaki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP'ın sahada yer almadığına ilişkin iddialar vardı.

SON DAKİKA: HALUK LEVENT O İDDİALARA YANIT VERDİ! 'BENİ SEVEN VARSA...'

MHP'li Birol Gür konuya dair yaptığı paylaşımda "Lütfen yardımlarınızı AFAD üzerinden yapınız. AHBAP çavuş ilişkileriyle UĞUR’suz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor endişelerimiz var" dedi.

Ekran Alıntısı

Haluk Levent ise bu konuda sosyal medyadan bir paylaşım yaparak şunları yazdı:

***'Koordinasyonunun başındayım ve sosyal medyaya bakamıyorum bile.

Aranızda beni seven varsa gerçekten varsa bir twit istiyorum.

Çalışmalarımıza sekte vurmak isteyenlere inat!

Afad da bizim Ahbap da!

Tek cümle istiyorum!

Afad da bizim Ahbap da!'*

ssss

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