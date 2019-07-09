Gana 1 - 1 Tunus

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32. düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Gana ile Tunus, İsmailiye kentinde karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta Tunus, Yassine Khenissi'nin 73. dakikada ağları havalandırmasıyla öne geçse de Gana 90. dakikada oyuna giren Tunuslu Rami Bedoui'nin 90+2'de kendi kalesine gol atmasıyla eşitliği sağladı.
Uzatmalarda da skorun değişmemesi üzerine penaltı atışlarına geçildi. Trabzonsporlu Ekuban'ın penaltıyı kaçırması sonrası rakibine 5-4 üstünlük kuran Tunus, çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Afrika Uluslar Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Senegal - Benin
Fildişi Sahili - Cezayir
Nijerya - Güney Afrika
Madagaskar - Tunus
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