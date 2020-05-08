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Gana’nın dans eden cenaze taşıyıcıları koronavirüs mesajı paylaştı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Gana’nın sosyal medyada viral olan dans eden ikonik cenaze taşıyıcıları, dünyadaki tüm doktorlara teşekkür ettikleri bir video yayınladı.

Gana’daki cenaze taşıyıcıları, 2017’de ilk kez tabut taşırken yaptıkları dansın BBC Afrika tarafından paylaşılan videosuyla viral olmuştu. Koronavirüs pandemisi sırasında da ikinci bir şöhret dalgası yakaladılar ve sosyal medyada kara mizahın konusu oldular. Yakaladıkları şöhretin ardından ekip bir video yayınlayarak dünyadaki tüm doktorlara teşekkür etti.

CENAZE TAŞIYICILARINDAN EVDE KALIN UYARISI

Ekibin lideri Benjamin Aidoo tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda doktorlara seslenerek “Dünyadaki tüm doktorlara teşekkür etmek istedik. Çok çalışıyorsunuz ve hepimize iyi bakıyorsunuz” dedi. İzleyicilerine ise “Evde kalmanız gerektiğini unutmayın” diyerek uyarıda bulundular. Gana’da Nana Otafrija Cenaze ve Bekleme Hizmetleri adıyla görev yapan ekip, sizin ve sevdiklerinizin cenazesini daha az kasvetli hale getirme amacıyla çalışıyor.

Ekip lideri Aidoo daha önce fikrin nasıl ortaya çıktığını anlatarak, müşterilerine daha fazla seçenek sunmaya hazır olduklarını “Koreografi eklemeye karar verdik. Müşteri bize geldiğinde onlara ‘ciddiyet mi istersiniz yoksa biraz gösteri mi diye soruyoruz’ ” sözleriyle anlatmıştı.

Ekip lideri Aidoo, danslarıyla sosyal medyada viral olmalarına şaşırdıklarını; ancak mutlu olduklarını söyledi. Aidoo “Şu anda bütün ülkelerde karantina var ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ama gösterim ve performansımla insanları neşelendirebildiğim için mutluyum. Hayranlarım beni görmek istiyor. Karantina sona erdiğinde ben ve ekibim onlar için bir performans sergileyeceğiz” dedi.

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