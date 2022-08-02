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Garanti BBVA'dan emeklilere özel promosyon kampanyası

02.08.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Garanti BBVA'dan emeklilere özel promosyon kampanyası

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 7 bin 500 TL'ye varan ödül fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4 bin 850 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6 bin TL, 2 bin 500 TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7 bin 250 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Garanti BBVA ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği "yakınını getir" kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödeme gerçekleştiriyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alan emekliler, internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor.

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emekli maaşı Garanti BBVA

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