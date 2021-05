Garanti BBVA’dan Mastercard logolu kredi kartlarını "BonusFlaş" üzerinden kontrol imkanı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer, şunları kaydetti:

“Türkiye’de kredi kartlarını, küresel çapta hizmet veren Spotify, Linkedin, AliExpress, Playstation gibi dijital eğlence, sosyal ya da e-ticaret platformlarında kullanan milyonlarca müşteri bulunuyor. Bu platformların sayısı da her geçen gün arttığından, ödeme yapılan üyelikleri düzenli takip edebilmek bir ihtiyaç haline geldi. Garanti BBVA olarak kredi kartı sahiplerinin alışverişleri ve kart bilgileriyle ilgili her zaman şeffaf olmayı, harcamalarının kontrolünü kolay bir şekilde yapabilmelerini fazlasıyla önemsiyoruz.

Önceliğimiz attığımız her adımın, her yeni uygulama veya ürünün müşterilerimizin finansal sağlığına hizmet etmesi, katkı sağlaması. Bu kapsamda, Mastercard ortaklığında Türkiye’de ilk olan bu hizmeti BonusFlaş ile müşterilerimize sunuyoruz. Bundan böyle Garanti BBVA Mastercard kredi kartı sahipleri, sayısı 1.100’ü aşkın ve her geçen gün artan küresel platformlardan hangilerinde kartlarını kayıt ettiklerini BonusFlaş üzerinden tek ekranda görebilecek, ödemelerini tek tıkla durdurup tekrar başlatabilecek veya kartlarına kayıtlı ödeme talimatlarını iptal edebilecekler.”