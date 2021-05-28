Garanti BBVA’dan Mastercard logolu kredi kartlarını "BonusFlaş" üzerinden kontrol imkanı

İSTANBUL (AA) - Garanti BBVA ve Mastercard iş birliği ile yurt dışı merkezli dijital platform veya alışveriş sitelerinde kayıtlı tüm Mastercard logolu kredi kartlarını BonusFlaş uygulaması üzerinden kontrol etme imkânı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Mastercard logolu Garanti BBVA kredi kartı sahipleri, yeni uygulama sayesinde, bundan böyle dijital eğlence platformu ve global e-ticaret sitelerinde üyelik veya alışveriş için kayıtlı ödeme talimatlarını BonusFlaş uygulaması üzerinden takip edebiliyor.

Mastercard’ın Türkiye’de ilk kez Garanti BBVA ile kart kullanıcılarına sunduğu Maskeleme Teknolojisi ile (Tokenization) müşteriler, Mastercard logolu kredi kartlarının hangi platformda ödeme için kayıt altında olduğunu BonusFlaş ekranında bir arada görebiliyor.

Müşteriler, yine Türkiye’de bir ilk olarak, dilediği kartını uygulama üzerinden ödemeye açıp kapatabiliyor ve bu sayede tüm kartlarını kontrol ederek beklenmedik harcamaların önüne geçebiliyor.

BonusFlaş’ın yeni özelliği ayrıca, kredi kartı yenilemelerinde ve değişikliklerinde müşterileri bilgilendirerek, mevcut ödeme talimatlarında güncelleme yapılması konusunda haberdar ediyor. Böylece tüketicilere almakta oldukları hizmetlerde kesinti olmaksızın daha fazla kontrol sahibi oldukları bir kullanıcı deneyimi sağlanmış oluyor.