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GARDİYANLIK KPSS ÖNLİSANS PUANI 2022: Gardiyanlık KPSS önlisans puanı nedir, gardiyan olmak için kaç puan almak gerekli?

03.11.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gardiyanlık KPSS önlisans puanı ve puan türü, sınav sonuçlarının adayların erişime açılmasının ardından merak konusu oldu. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 3 Kasım 2022 Perşembe günü ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı. Birçok kişi gardiyan alımı ile ilgili puan detaylarını araştırıyor. Peki, gardiyanlık KPSS önlisans puanı nedir? gardiyanlık için kaç puan almak gerekli? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GARDİYANLIK KPSS ÖNLİSANS PUANI 2022: Gardiyanlık KPSS önlisans puanı nedir, gardiyan olmak için kaç puan almak gerekli?

Gardiyanlık puan türü ve puanları KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Gardiyanlık KPSS puanı kaç, baraj puanı nedir soruları internette araştırılıyor. Gardiyan alımlarına ilişkin detaylar da arama motorlarında sorgulanıyor. Gardiyanlık KPSS önlisans puanı ve ayrıntılar haberimizde...

GARDİYANLIK KPSS ÖNLİSANS PUANI NEDİR?

Gardiyanlık başvuru KPSS puanı ile yapılıyor.

GARDİYANLIK İÇİN KPSS'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKLİ?

İnfaz korumu memurluğu için en 70 puan almak gerekiyor.

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

KPSS ön lisans sonuçları 3 Kasım tarihinde açıklandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet
adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

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Sorgulama işlemi yapmak isteyen adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuçlara erişebilir. Sınav sonuç ekranında adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarından doğru, yanlış cevap sayıları ve ilgili puan türlerinden elde ettikleri sonuçlar gözükmektedir.

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Adaylar için ayrıca sınav sonuç belgesi basılı olarak oluşturulmayacaktır. Sınav sonuçları adaylara mail veya posta yoluyla bildirilmez.

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