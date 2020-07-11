Gareth Bale’den Alaves maçında çıldırtan hareket! Yedek kulübesinde uyudu

Real Madrid’in 2-0 kazandığı karşılaşmada uyuyormuş gibi yaparak yedek kulübesindeki diğer takım arkadaşları ile şakalaşan Gareth Bale’in bu hareketi, taraftarlarla arasındaki ilişkiyi kopma noktasına getirdi. Real Madrid taraftarları, yıldız futbolcuyu sert bir dille eleştirdi. Kulübün taraftar sayfası, Bale’in hareketini sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

Dün ligde oynanan Alaves maçında yedek kulübesinde başlayan ve oyuna dahil edilmeyen Gareth Bale, corona virüsü nedeniyle taktığı maskeyi de kullanarak oynanan futbolla dalga geçti. Bir ara maskeyi yüzüne geçiren Galli yıldız, oynanan futbolun sıkıcı bulduğunu göstermek için uyuma numarası yaptı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid ’in yılda 15 milyon Euro kazanan yıldızı Gareth Bale, son dönemde saha içinde yaptıklarından çok saha dışındaki hareketleri ile konuşuluyor. Daha önce Real Madrid ile dalga geçtiği ile taraftar ve yönetimle arası açılan Gareth Bale, bunlara bir yenisini eklemekten de geri durmuyor.

“Bale’den büyük saygısızlık… Bu hareket, artık takımın bir parçası olmak istemediğini açıkça gösteriyor. son dönemdeki performansı rezalet… Kimse Zidane’ı, Bale’i oynatmadığı için suçlayamaz. Diğer oyuncular onun çok çok üstünde… Eğer ayrılmak istiyorsa onu takımdan göndermek en mantıklısı olur.”

Bale’in eski takımın Tottenham Hotspur’ın taraftar sayfası da yıldız futbolcunun hareketini paylaşarak “Gareth Bale… Haftada 350 bin pound kazanıyor. Güneşli İspanya’da oynuyor. Her hafta Real Madrid ile dalga geçiyor. Golf oynuyor ve şimdi de… Bu adam gerçekten hayatının en güzel yıllarını yaşıyor” denildi.

Real Madrid taraftarlarının bir çoğu, sosyal medyada videonun paylaşılmasından ardından, Gareth Bale’e yılda 15 milyon Euro’yu yedek kulübesinde uyuması için vermediklerini, yıldız futbolcunun kenarda bu tür hareketler yerine, saha içinde takıma katkı sağlamasını beklediklerini belirttiler.

İngiliz ekibi Tottenham’dan 2013 yılında 101 milyon Euro ödenerek alınan Gareth Bale, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 20 maçta 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

