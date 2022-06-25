Gareth Bale'in yeni adresi belli oldu! Kıta değiştirdi...

Tottenham'da geçirdiği 6 sezondan sonra rekor ücretle Real Madrid'in yolunu tutan Gareth Bale, İspanya'da İngiltere'yi aratacak cinsten bir performans ortaya koydu. Bir dönem 90 milyon Euro bandına çıkan futbolcunun güncel değeri 3 milyon Euro'ya kadar gerilerken, Madrid cephesi Gallerli yıldıza yeni kontrat önermedi.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale'in yeni adresi belli oldu. ABD basınına göre, Los Angeles FC, Real Madrid'in eski yıldızıyla 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Yıldız oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçip, resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

REAL MADRID'E VEDA ETMİŞTİ

Real Madrid'e veda eden Gallerli oyuncu, Santiago Bernabeu'daki inişli çıkışlı hikayesi için herkese teşekkür etti.

Garet Bale, İspanyol devinde geçirdiği sürede önemli ve unutulmaz gollere imza atarken aynı zamanda kulüpteki son dönemi istediği gibi geçmedi.



