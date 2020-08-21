Gareth Bale Manchester United yolcusu

Real Madrid'de gözden çıkarılan ve takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcu Gareth Bale'in transferinde son dakika gelişmesi yaşandı.

Gareth Bale, Manchester United ile prensip anlaşmasına vardı.

Tottenham'dan 2013 yılında 101 milyon Euro rekor bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan Bale bu sezon 16 maçta 2 gol ile 2 asist kaydetti.

Gareth Bale, Real Madrid ile 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 2 kez de La Liga şampiyonluğuna ulaştı.

Bu sezon dünya devi Real Madrid'de performansıyla sık sık eleştirilen 31 yaşındaki Gallerli yıldıza, teknik direktör Zinédine Zidane tarafından çok fazla şans tanınmadı. (Ajansspor)

