Gariplik konusunda kimse Rusların eline su dökemez!

Twitter'daki CrazyinRussia hesabında öyle fotoğraflar paylaşılıyor ki; insanın gözlerine inanması mümkün değil. Ülkemizde türlü türlü gariplik yaşayan bizlerin bile şaşıracağı bu gariplikleri sizler için derledik:

Rus arabası



Rus parkı



Evet ilginç bir yol hattı



Özledim seni düştüm yollara...



Ne oluyor oğlum orada?



Yaratıcılıksa yaratıcılık



Hayda!



Ama neden?



Balık ağı?



Üşüdünse üstünü örteyim...



Düğün hediyesine enteresan bir alternatif



Amcacım hayırdır?



Keyfim yerinde alaturka oldum



Serinletin beni!



Taciz her yerde!



Ama neden 2!





