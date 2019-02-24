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Gariplik konusunda kimse Rusların eline su dökemez!

zeynep.ok zeynep.ok
KOMİK  | 24.02.2019 11:14 | Son Güncelleme

Komşumuz Rusya'nın gariplik konusunda bizden aşağı kalır yanı yok! Buyrun birbirinden enteresan Rus vatandaşları ve garip halleri...

Gariplik konusunda kimse Rusların eline su dökemez!

Twitter'daki CrazyinRussia hesabında öyle fotoğraflar paylaşılıyor ki; insanın gözlerine inanması mümkün değil. Ülkemizde türlü türlü gariplik yaşayan bizlerin bile şaşıracağı bu gariplikleri sizler için derledik:

Rus arabası
1

Rus parkı
2

Evet ilginç bir yol hattı
3

Özledim seni düştüm yollara...
4

Ne oluyor oğlum orada?
5

Yaratıcılıksa yaratıcılık
6

Hayda!
7

Ama neden?
8

Balık ağı?
9

Üşüdünse üstünü örteyim...
10

Düğün hediyesine enteresan bir alternatif
12

Amcacım hayırdır?
13

Keyfim yerinde alaturka oldum
14

Serinletin beni!
15

Taciz her yerde!
16

Ama neden 2!
17

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Ruslar garip rus fotoğrafları

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