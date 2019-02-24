Gariplik konusunda kimse Rusların eline su dökemez!

Twitter'daki CrazyinRussia hesabında öyle fotoğraflar paylaşılıyor ki; insanın gözlerine inanması mümkün değil. Ülkemizde türlü türlü gariplik yaşayan bizlerin bile şaşıracağı bu gariplikleri sizler için derledik:
Rus arabası
Rus parkı
Evet ilginç bir yol hattı
Özledim seni düştüm yollara...
Ne oluyor oğlum orada?
Yaratıcılıksa yaratıcılık
Hayda!
Ama neden?
Balık ağı?
Üşüdünse üstünü örteyim...
Düğün hediyesine enteresan bir alternatif
Amcacım hayırdır?
Keyfim yerinde alaturka oldum
Serinletin beni!
Taciz her yerde!
Ama neden 2!
İzmir'de hastanede skandal! Hemşirelere taciz
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