Garry Rodrigues: Türkiye Kupası'nı kazanacağız

"Evde online yaptığımız antrenmanlar çok iyi gidiyor. Tabii ki kolay değil. Alışmak zorundayız çünkü normal şartlarda her gün kulüpteyiz ve takımca sahada çok sert antrenmanlar yapıyoruz. Şu anda durumlar değişti. Evlerimizdeyiz ve Online antrenman yapıyoruz. Çok sıkı çalışıyoruz çünkü fit ve iyi durumda kalmamız gerekiyor. Ligler ne zaman başlar bilmiyorum. Gelecek hafta mı? Gelecek ay mı? Yetkililer kararını verdiğinde ve Lig tekrar başladığında hepimiz bıraktığımız gibi olmalıyız. Bu çok önemli."

"Benim için her maç eşit değerdedir ama tabii ki derbiler farklı duygularla oynanan maçlardır. Sakatlandığımda yapabileceğim tek şey başımı dik tutup önüne bakmaktır. Ben de bunu yapıyorum. Bu işimizin bir parçası. Bu tarz şeylere karşı sadece Allah'a güvenebiliriz. Şu anda iyiyim. Aradan önce de iyiydim. Son Konyaspor maçından önce 4-5 maç kaçırdım. Kupa ile beraber toplam 6 maç. Bu uzun bir süreydi ama şu an geri döndüğüm için çok mutluyum. Sakatlığım ve cezalı olmam dolayısıyla futbolu çok özledim ve tabii ki kendimi hedeflerimize ulaşmak için takımın önemli bir parçası olarak görüyorum."

"Bizler de sizler gibi yetkililerin kararını bekliyoruz. Her şeyin kararını onlar verecek. Bizler de karar vermelerini evlerimizde bekliyoruz. Sağlıklı bir karar vereceklerdir. Şu an için en önemlisi güvenli bir biçimde evlerimizde kalmak. Ligler ertelendi. Ligler eğer 30'unda başlarsa 30'unda yarın başlarsa yarın hazır olmak zorundayız. Kararı onlar verecek. Biz de uygulayacağız. Sadece futbolla ilgili değil tüm kararlar için durum böyle olacak. Eğer UEFA da aynı şeyleri söylerse saygı duyacağız. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Onları bekliyoruz. Ligler devam mı edecek iptal mi olacak ondan sonra bir yorum yapabiliriz. Herkes liglerin kaldığı yerden devam etmesini istiyor. Kimse bu durumun içinde olmak istemezdi. Yaşananları onların istediği şekilde değiştiremeyiz. En önemli şey alınacak tüm kararlara saygı duymamız olacak."

"FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ DÜNYADA İLK 10'A GİRER BELKİ DE İLK 5'E"

"Çok derbi maçı yaşadım. Her derbi çok özeldir. Bunların arasında bir tercih yapmam ama tabii ki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi dünyadaki en büyük derbilerden biri. Bunu tüm Dünya biliyor ve bu rekabet Dünyadaki ilk 10 derbinin arasına rahatlıkla girer. Hatta belki de ilk 5'e girer. Yorum yapabilmeniz için bunu hissetmeniz ve yaşamanız gerek. Ve ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim; Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hayatımdaki en güzel maçlardan biriydi. Umarım yenilerinde de takımım için mücadele ederim. - Bu zor bir soru çünkü genelde onları arkamda bırakıyorum. Her zaman sizi zora sokan stoperler vardır. Türkiye Ligi'nde de çok var çünkü bu lig gördüğüm en zor liglerden birisi. Her geçen gün Süper Lig daha iyi oluyor. Beni çok zorladı diyebileceğim net bir isim yok."

"FENERBAHÇE'NİN BANA BENİM DE FENERBAHÇE'YE İHTİYACIM VAR"

"Eski performansımı yakalayacağıma inanıyorum. Fenerbahçe'ye elimden geldiğince yardımcı olmak için buraya geldim. Takım için önemli bir isim olmak istiyorum. Benim Fenerbahçe'ye Fenerbahçe'nin de benim performansıma ihtiyacım var. Türkiye'de daha önce kendimi gösterdiğimi düşünüyorum. Futbolda zaman zaman inişler ve çıkışlar olabiliyor."