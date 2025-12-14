Ne maç ama! Trabzonspor-Beşiktaş maçı tarihe geçiyor! Goller, kırmızı kart

Trendyol Süper Lig'de bu hafta dev bir derbiye sahne oldu. Trabzonspor iç sahada Beşiktaş'ı ağırlarken, bordo mavili ekip kazanıp lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını azaltmak istiyordu. Beşiktaş ise maçın ilk yarısında gösterdiği performansla derbiye resmen damga vurdu. İşte detaylar...

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SERT HAREKETİNE TEPKİ GELDİ!

Trabzonspor-Beşiktaş maçında Orkun Kökçü maçın henüz başlarında 6.dakikada yaptığı bu hareket sebebiyle hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Taraftarlar maç sırasında pozisyona kırmızı kart bekledi. Sosyal medyada bu pozisyon oldukça tartışıldı.

TARİHE GEÇEN DERBİ! GOLLER ARKA ARKAYA

Dev derbi inanılmaz bir tempoyla başlarken, karşılaşmanın 18.dakikasında perdeyi Tammy Abrahm açtı. Kartal golün hemen ardından 22.dakikada farkı Vaclav Cerny ile 2'ye çıkardı.

TRABZONSPOR MUCİ İLE CEVAP VERDİ

Trabzonspor ilk 22 dakikada kalesinde gördüğü 2 golle taraftarlarına şoku yaşatsa da 25.dakikada siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Gökhan Sazdağı kenarda gelen ortada topu ceza sahası yay çevresine çevirindeki Muçi'ye çevirince işin seyri değişti. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ernest Mui şık bir plase ile kaleci Ersin'i avladı ve farkı 1'e indirdi.

ERNEST MUÇİ, ÜST ÜSTE 4 LİG MAÇINDA DA FİLELERİ HAVALANDIRDI

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi formda görüntüsünü devam ettiriyor. Muçi, üst üste 4 lig maçında da fileleri havalandırarak taraftarını sevince boğdu.

Başakşehir (2 gol)

Konyaspor (1 gol 1 asist)

Göztepe (2 gol)

Beşiktaş (1 gol - ilk yarı)

CERNY ŞOV BAŞLADI

Beşiktaş bu goün ardından Vaclav Cerrny ile 31.dakikada önemli bir pozisyon yakaladı ve sağ kanattan kaleci Onana'yı avladı ve skoru 3-1'e getirdi.

KIRMIZI KART!

Beşiktaş'ta El Bilal Toure sol kanat taç çizgiis kenarında rakibinin ayağına basması sonucu hakem tarafından VAR'dan pozisyonun izlenmesinin ardından kırmızı akrtla oyundan atıldı.