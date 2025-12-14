Trabzon'da derbide erken şok! VAR uyardı, kırmızı kart çıktı! Sosyal medya yıkılıyor

Papara Park'ta oynanan Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde tempo yüksekti ancak 38. dakikada yaşanan pozisyon maça damgasını vurdu. Siyah-beyazlıların gol silahı El Bilal Toure'nin rakibi Ozan Tufan'a yaptığı müdahale, VAR odasını harekete geçirdi.

OZAN TUFAN'IN BİLEĞİNE BASTI

Mücadelenin 38. dakikasında ikili mücadele sırasında El Bilal Toure, arkadan gelerek Trabzonsporlu Ozan Tufan'ın bileğine bastı. Acı içinde yerde kalan Ozan Tufan'ın durumu sonrası oyun durdu.

VAR HAKEMİ ALPER ÇETİN UYARDI

Pozisyonun hemen ardından maçın VAR hakemi Alper Çetin, orta hakem Ali Şansalan'a pozisyonu izlemesi yönünde tavsiyede bulundu. Kenara gelerek VAR monitöründen pozisyonu tekrar tekrar izleyen Ali Şansalan, müdahalenin sertliğine ve yaralayıcılığına kanaat getirdi.

KARAR KIRMIZI KART!

İncelemenin ardından sahaya dönen Ali Şansalan, El Bilal Toure'ye doğrudan kırmızı kartını gösterdi. Bu kararla şoke olan Beşiktaşlı oyuncular itiraz etse de karar değişmedi. Beşiktaş, zorlu deplasmanda 38. dakikadan itibaren 10 kişi kaldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın planları bu kartla bozulurken, Toure sahayı üzgün terk etti. Sosyal medyada birçok taraftar bu pozisyon kırmızı kart olmadığını savundu. Bu yorumlara en destekleyici açıklamayı ise eski hakem Deniz Ateş Bitnel yaptı. Bitnel, VAR müdahalesinin yanlış olduğunu söyleyerek kırmızı kartın hatalı olduğunu ifade etti.