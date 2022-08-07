Garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'dan sitem dolu sözler: "Yolu açık olsun!"

Son dönemde girdiği polemiklerle ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın son yaptığı davranışın yankıları sürüyor. Sahne aldığı mekanda gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döken Demet Akalın'a sanat camiasında birçok isim tepki gösterdi. Sosyal medyada "Kendine yakışanı yapmış", "Saygısızlık", "Garsona böyle yapan evde bir şey beğenmeyince yardımcılarına neler yapıyordur" gibi olumsuz yorumlar alan ünlü şarkıcıyı, Gökhan Özoğuz, Ceylan Ertem gibi isimler sert eleştirdi.

NORM ENDER'DEN DEMET AKALIN'A SERT GÖNDERME

Demet Akalın'ın skandal davranışına bir tepki de rap müzik şarkıcısı Norm Ender'den geldi.

Norm Ender, Demet Akalın'ın tepki toplayan hareketini anımsatarak, sahneye şampanya getirmelerini istedi.

Şampanyayı beğenmediğini ifade eden Norm Ender, "Kafandan aşağı dökeyim mi?" diyerek şaka yaptı.

Norm Ender, "Sahnede asla böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Bunu ancak çaptan düşmüş, modası geçmiş bir popçu yapar arkadaşlar" diyerek Demet Akalın'a göndermede bulundu.

DEMET AKALIN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:

"Artık kimsenin bahanesiyle ilgilenmiyorum. Yanımda olmak isteyen her şekilde oluyor zaten. İstemeyenlerin de yolu açık olsun."





