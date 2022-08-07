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Norm Ender'den Demet Akalın'a ağır gönderme!

07.08.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norm Ender, Demet Akalın'ın sahneye gönderilen şampanyayı beğenmeyip garsonun başından aşağı dökmesini eleştirdi. Ünlü rap müzik şarkıcı Norm Ender, Demet Akalın'ın davranışını anımsatarak "Bunu ancak çaptan düşmüş, modası geçmiş bir popçu yapar arkadaşlar" diyerek Demet Akalın'a göndermede bulundu.

Norm Ender'den Demet Akalın'a ağır gönderme!

Demet Akalın'ın beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı dökmesine sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra ünlü isimlerden de tepki geldi. Geniş yankı uyandıran olayı anımsatan Norm Ender de Demet Akalın'ı eleştirdi.

Norm Ender verdiği konser sırasında sahneye şampanya getirmelerini istedi. Getirilen şampanyayı beğenmediğini söyleyen ünlü rapçi şampanya getiren kişiye "Kafandan aşağı dökeyim mi?" diyerek takıldı.

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"BUNU ANCAK MODASI GEÇMİŞ BİR POPÇU YAPAR"

Norm Ender şaka yaptığını belirtip Demet Akalın'ı eleştirdi.

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İşte Norm Ender'in o sözleri:

"Sahnede asla böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Bunu ancak çaptan düşmüş, modası geçmiş bir popçu yapar arkadaşlar"

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Garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'dan sitem dolu sözler: "Yolu açık olsun!"Garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'dan sitem dolu sözler: "Yolu açık olsun!"


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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Norm Ender şampanya
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