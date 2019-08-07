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Garsonun tepsisini devrildi, yiyecekleri yedi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 07.08.2019 18:15 | Son Güncelleme

Sinop’ta garsonun elindeki tepsiyi deviren martı, yiyecekleri yedi.

Garsonun tepsisini devrildi, yiyecekleri yedi

Sinop’ta sahil kıyısındaki restoranda garsonun servis tepsisine temas eden martı, yiyeceklerin yere düşmesine yol açtı.

Sinop’ta sahil kıyısındaki restoranda garsonun servis tepsisine temas eden martı, yiyeceklerin yere düşmesine neden oldu. Martı, düşen yiyecekleri yedi.

Kentte, sahil kıyısında bulunan bir kafe ve restoranda müşterilerine yemek ve içecek servisi yapan garson, bir anda elinde taşıdığı tepsiye martının konmasıyla şaşkınlık yaşadı. Tepsiyi deviren martı, düşen yiyecekleri de yedi. Müşteriler de martı ile yiyeceklerini paylaştı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
martı yiyecek

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