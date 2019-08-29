Gary Medel, resmen Bologna'da

Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcusu Gary Medel'in İtalya temsilcisi Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur. Gary Medel'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
2017 yılında İtalyan ekibi Inter'den siyah-beyazlı kulübe transfer olan 32 yaşındaki ön libero, Beşiktaş'ta 77 resmi müsabakada forma giydi ve 1 gol kaydetti.
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