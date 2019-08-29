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Gary Medel, resmen Bologna'da

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.08.2019 14:32 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcusu Gary Medel'in İtalya temsilcisi Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı.

Gary Medel, resmen Bologna'da

Beşiktaş Kulübü, Şilili futbolcusu Gary Medel'in İtalya temsilcisi Bologna'ya transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takım oyuncularımızdan Gary Alexis Medel Soto, Bologna FC'ye transfer olmuştur. Gary Medel'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2017 yılında İtalyan ekibi Inter'den siyah-beyazlı kulübe transfer olan 32 yaşındaki ön libero, Beşiktaş'ta 77 resmi müsabakada forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş medel Spor Toto Süper Lig İtalya

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