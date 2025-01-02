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Gassal'da Ferdi Tayfur'un şarkısını söylemişti! Şahin Kendirci pavyon yorumunu görünce dayanamadı! Yanıtı gündem oldu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.01.2025 22:36
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Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinde seslendirdiği şarkılarla şu sıralar gündemden düşmeyen Şahin Kendirci bir kullanıcının yaptığı "pavyon" yorumuna cevap verdi. Yanıtı ise gündem oldu.

Gassal'da Ferdi Tayfur'un şarkısını söylemişti! Şahin Kendirci pavyon yorumunu görünce dayanamadı! Yanıtı gündem oldu...

Çocuk yaşta katıldığı Yetenek Sizsiniz ile tanınan Şahin Kendirci, Müslüm filminde arabesk müziğin babası Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandırmasıyla hafızalara kazınmıştı.

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Son günlerde ise Tabii platformunda yayınlanan ve Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisinde seslendirdi "İçim Yanar" parçasıyla gündemden düşmüyor. Ferdi Tayfur'a ait parça kısa sürede herkesin diline düştü ve milyonlarca kez dinlendi.

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PAVYON YORUMUNU YANITSIZ BIRAKMADI!

Sesiyle herkesi mest eden Şahin Kendirci bu sefer şarkılarıyla değil yaptığı bir yorumla gündeme geldi. Kendirci'ye bir sosyal medya kullanıcısı "Her şey bir tarafa Selçuk Aydemir'e ve tabi TRT'ye bu çocuğun pavyonlara meze olmasın diye elinden tuttuğu için teşekkür etmek lazım." yorumunu yaptı.

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Kendirci de "Tam kapısından içeri giriyordum, elimden tuttular" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Gassal
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