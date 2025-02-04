Gassallar memur mu, nereye bağlı? Gassallar ne kadar maaş alır?

İslami usullere göre gömülmesi gereken kişiler için beli başlı bazı işlemler vardır. Bunlardan biri de ölünün yıkanması aşamasıdır. Hem erkek hem de kadınlar için oluşturulmuş olan meslek dalı gassallık bu işlemi yapan kişilerdir. Bazı özel durumlara ve koşullara göre bu işlemi imamlar da yapabilir ancak gassallık mesleği son derece önem verilen bir meslektir. Bu mesleği yapan kişiler hastanelerin ilgili bölümlerinde ya da bu işin yapıldığı gasilhane adı verilen özel alanlarda işlerini icra ederler.

Gassallar nereye bağlı çalışırlar?

Belli eğitim süreçlerinden geçerek gassal olan kişiler gerekli olan kursları tamamladıktan ve sertifikaları edindikten sonra eğer resmi kurum ve kuruluşlarda çalışmak istiyorlarsa KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmek durumundadırlar.

Hem kadınlar hem de erkeklerin yapabildiği bir meslek olan gassallık mesleği hem dini hem de toplumsal açıdan çok önem verilen bir meslektir. Gassallar genel olarak belediyelere bağlı olarak çalışan kişilerdir.

Gassallar memur mu?

Diğer birçok meslek erbabı gibi gassallar da belediyeler tarafından işe alınarak memur statüsünde değerlendirilebilirler. Böyle bir durum söz konusu olduğu zaman sözleşmeli memur ya da kadrolu memur olarak da çalışabilirler.

Yapılan başvurular doğrultusunda gassal olarak işe alınacak olan kişilerde belli özellikler aranır. Bu özelliklerin başında aldıkları eğitim gelir. Ayrıca Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girerek bu sınavdan en az 60 puan alınması gerekir.

Gassallar ne kadar maaş alır?

Gassal olabilmek için belediyelerin cenaze hizmetleri veren birimlerinde kursları tamamlayarak bu alanda eğitim almak da yeterli olur. KPSS sınavından sonra memur olarak belediyelerde gassallık yapabilen kişilerin maaşları da bağlı oldukları kuruma göre değişiklik gösterebilir.

Bir gassal bağlı bulunduğu ve hizmet verdiği kuruma bağlı olarak 30.000 TL ile 47.000 TL arası maaş alabilir. 2024 yılı için belirlenen gassal maaşları 2025 yılı için deneyimli gassallar yaklaşık 47.000 TL olacak şekilde açıklanmıştır.