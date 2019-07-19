Trabzonspor, Gaston Matias Campi'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor'dan son dakika transfer açıklaması... Trabzonspor, Estudiantes forması giyen Gaston Matias Campi'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün Profesyonel Futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."
Trabzonspor daha önce Caleb Ekuban, Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Nemanja Andjusic, John Mikel Obi, Salih Kavrazlı, Taha Tunç, Atakan Gündüz ve Donis Avdijaj'ı renklerine bağlamıştı.
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