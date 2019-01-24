Gastronomi cenneti Adana'nın ağzımızın suyunu akıtan meşhur yemeği: Adana böreği

Adana'yı sadece kebabı, şalgamı ya da şırdanı ile tanıyanlar için börek dosyasını açıyoruz. Gastronomi cenneti Adana'nın bir diğer gözde yiyeceği ise su böreği.

Adana böreği, su böreğinin bir çeşidi oluyor. Üç farklı peynirle hazırlanan börek için baklava hamuru kullanılıyor. Sabaha karşı atölyede hazırlanan börekler öğlene kadar tüketiliyor. Peynirli böreği sıcak sıcak yemek gerekiyor aksi halde peynirleri donuyor. Bu şekilde lezzetini almak da pek mümkün olmuyor. Yağ oranı yüksek olan Adana böreği beklediği zaman da donuyor. Nitekim bu da hoş bir durum değil. En iyisi zamanında, sıcak sıcak yemek.

Böreğin kısa zaman içerisinde bu kadar popüler olmasının nedeni ise elbette sosyal medya. Paylaşılan videolar tok insanı acıktırır! O kadar iddialı :) Adana börekçilerinin kapısında uzun kuyruklar oluşturanlar, bu lezzete tabir yerindeyse bayılıyor.

Çıkan sese kulak verin...

Pişmesini izlerken bile ağzımız sulanıyor



