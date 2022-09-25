YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Gastronomi kenti Hatay'ın yeni lezzeti "zeytinli kahke"

Gastronomi kenti Hatay'ın yeni lezzeti "zeytinli kahke"

25.09.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bir kekik türü olan zahterle hazırlanan kahke, zeytinli çeşidiyle de hem göze hem damağa hitap ediyor - Altınözü Zeytin Emeği Kooperatifi Başkanı Leyla Ayvazoğlu: - "Yaptığımız zeytinli kahke beğenilince kooperatifimizde satış yaptığımız ürünler arasında yerini aldı"

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, bir kurabiye türü olan kahke, zahterli çeşidinin yanı sıra zeytinlisiyle de tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Altınözü Zeytin Emeği Kooperatifinin (HAZEK), deneme üzerine yapımına başladığı zeytinli kahke, hem hafif tadı hem de görüntüsüyle yeni bir lezzet olarak raflarda yerini alıyor.

Bir kekik türü olan zahterin çeşitli baharatlarla ve unla yoğurulmasıyla hazırlanan zahterli çeşidin yanı sıra zeytinli kahke de hem göze hem damağa hitap ediyor.

Kahvaltılık olarak tüketilen kırılmış yeşil zeytinin, zeytinyağı, kişniş, rezene, biber salçası, tuz, beyaz ve siyah susamın unla yoğrulmasıyla hazırlanan kahke, halka ve yuvarlak şekiller verildikten sonra fırında pişiriliyor.

Altınözü Belediye Başkan Yardımcısı ve HAZEK Kooperatif Başkanı Leyla Ayvazoğlu, AA muhabirine, zahterli çeşidin ardından zeytinli kahkenin de çok beğenildiğini söyledi.

İlçede çok fazla yetiştirilen ve talep gören zeytinin kullanım alanını daha da arttırmak amacıyla yeni lezzetin ortaya çıktığını anlatan Ayvazoğlu, şöyle devam etti:

"Zeytin bizim ana maddemiz en önemli unsurumuz. Bunun sadece kahvaltıda değil, beş çaylarında da kullanılabilecek ürün haline gelmesini istedik. Yola çıkış sebebimiz de bu oldu. Yaptığımız zeytinli kahke beğenilince kooperatifimizde satış yaptığımız ürünler arasında yerini aldı. İnsanlara farklı ve ilginç geliyor, kesinlikle denemek istiyorlar. Deneyene bir daha satıyoruz."

Kadın kooperatifinde çalışan Seher Sağlamoğlu da zeytinli kahkeye talebin çok fazla olduğunu belirtti.

Yeni çeşidin hafif ve lezzetli olması dolayısıyla tercih edildiğini anlatan Sağlamoğlu, günlük 5 tepsi zeytinli kahke yaptıklarını aktardı.

Müşterilerden Necla Kaya ise zeytinli kahkeyi çok beğendiğini ve herkese tavsiye ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İskenderun Limanı'nda batan gemideki 63 ton yakıt boşaltıldıİskenderun Limanı'nda batan gemideki 63 ton yakıt boşaltıldı
Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandıBakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandı
Yazar Ahmet Özalp, İstanbul'da vefat ettiYazar Ahmet Özalp, İstanbul'da vefat etti
Anahtar Kelimeler:
zeytin zeytinyağı Hatay Altınözü

Hatay Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
05:00
Sabah
06:18
Öğle
12:32
İkindi
15:57
Akşam
18:36
Yatsı
19:50
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Cinselliği arşa çıkaran meyve! En iyi seksin sırrı her yerde satılıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.