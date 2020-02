GAÜN’DE Erasmus+, Mevlana ve Farabi Değişim Programı toplantısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından Erasmus+, Mevlana ve Farabi Değişim Programları Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Uluslararası İlişkiler Ofisi çalışanı Şeyho Bozkuş ve Farabi Kurum Koordinatörü Hakan Erbilgin tarafından sunum yapıldı. GAÜN Teknik Bilimler Meslek yüksekokulu (MYO) ve Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinin katıldığı toplantıda konuşan Şeyho Bozkuş, Erasmus+ Programının her şeyden önce farklı bir eğitim ve öğretim sistemi sunan, kendinizi geliştirmek, farklı bir kültür tanımak ve yabancı dilinizi geliştirmenin yanında ikinci bir yabancı dil öğrenme fırsatı da sunan bir proje olduğunu belirtti. Bozkuş, Erasmus+ Programının yükseköğretim kurumlarının öğrenci değişimine olanak sağlayan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, asıl amacı yükseköğretim kurumlarının birbirileri ve iş dünyası ile iş birliği yapmalarını teşvik etmeye ve insanlar arasında farklılıkları azaltmaya yönelik bir Avrupa Birliği Projesi olduğunu söyledi.

Yabancı dilde eğitimin, özgüveni arttırmanın yanında pek çok konuda başarılı olabileceğini öğrencilerle paylaşan Bozkuş, “Erasmus+ Projesine katıldığınız ülkenin kültürünü, iş hayatını ve günlük yaşantıya kadar her alanda görecekleriniz ve öğrenecekleriniz, hayatınızı yönlendirmede sizlere yararlı olacaktır. Gaziantep Üniversitesi’nin Erasmus+ Programı kapsamında 22 Avrupa Birliği ülkesiyle 126 adet ikili anlaşması bulunmaktadır. 2020/2021 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği kapsamında başvurular 24 Şubat-13 Mart 2020 tarihlerinde alınacak” dedi.

Farabi Kurum Koordinatörü Hakan Erbilgin ise, Farabi Değişim Programı’nın, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimine imkan veren Yurtiçi Öğrenci Değişim Programı olduğunu ifade etti.

Genel Not ortalaması 2.00 ve üzeri olan tüm öğrencilerin Farabi Değişim Programı’na başvurabileceğini kaydeden Erbilgin konuşmasında şunları söyledi: “Programa katılan öğrencilere karşılıksız burs ödemesi yapılıyor. Gaziantep Üniversitesi olarak Farabi Değişim Programına katılan yükseköğretim kurumlarıyla karşılıklı anlaşmalar yapılmakta olup halen 110 üniversite ile karşılıklı anlaşmamız bulunuyor. Farabi Değişim Programı, öğrencilerin bir ve ya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlıyor. 2020-2021 Farabi başvurularımız 2 Mart-16 Mart tarihleri arasında yapılacak.”