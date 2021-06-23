Gavurdağ salatası yapımını bu kez ilk bulan kişi anlattı! İşte malzeme listesi

Gavurdağ salatası yapımı en kolay salatalardandır. Bol malzemesi ile sofraların vazgeçilmezlerinden olan Gavurdağ salatasını ilk bulan kişi Kebap Ustası Hüseyin Bakar, nasıl yapıldığını sizler için anlattı. Domates ve soğanın baş rolü aldığı Gavurdağ salatası alışılmışın dışındaki lezzeti ile hemen herkesin damağına hitap eden bir lezzete sahiptir. Baharatlarla süslenmiş Gavurdağ salatası, üzerine eklenen cevizlerle tadı damakta kalan bir lezzete kavuşur. Peki Hüseyin Bakar'ın Türkiye'nin en ünlü salatalarından biri haline getirdiği Gavurdağ salatasını bu kadar lezzetli kılan nedir? İşte Kebap Ustası'ndan Gavurdağ Salatası yapımının püf noktaları...

GAVURDAĞ SALATASI YAPIMI

Malzemeler:

Domates,

Soğan,

Pul biber, sumak, biber, tuz,

Limon,

Nar suyu,

Ceviz,

Maydonoz

Yapılışı:

Domatesleri kare kare dilimliyoruz.

Soğanları ince ince kıyıyoruz.

Malzemelerimizi tabağa alıyoruz.

Üzerine pul biber, tuz, sumak ve limon sıkıyoruz, karıştırıyoruz.

Ardından nar ekşisi döküyoruz.

Ceviz ilave ediyoruz.

Son olarak da maydonoz ekliyoruz.

Servise hazır, afiyet olsun.

GAVURDAĞ SALATASI PÜF NOKTALARI:

Gavurdağ salatası yaparken her şeyden önce malzemelerin güzel olması gerekiyor. Domates, soğan, limon ve maydonozun taze ve güzel tada sahip olması çok önemli. Gavurdağ salatası malzemeleri arasında olmazsa olmazlar arasında yeralan nar ekşisi yerine bazı yerlerde nar pekmezi konuluyor. Böyle yapıldığında tadı güzel olmuyor. Nar ekşisi koymayı tercih ederseniz daha güzel bir lezzet alabilirsiniz.

