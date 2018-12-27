Gaz çıkartmakla ilgili daha önce duymadığınız bilgiler

Çıplak uyumak, duş alırken idrar yapmak gibi çoğu şeyi utanarak anlatıyor ya da hiç dile getirmiyoruz. İşte bunlar gibi bir alışkanlık daha var ki kimse ne kadar yararlı olduğunu bilmiyoruz. Gaz çıkarmak tamamen doğal bir bedensel işlevdir. Besinlerin sindirim sürecinin normal bir parçasıdır. Mide ve bağırsaklarda yediklerimiz sindirilirken yan ürün olarak gaz oluşur. Dünyadaki herkesin sağlıklı bir sindirim yapabilmesi için bu böyle olmak zorundadır, özetle bu olay size özel bir durum değildir.

İnanması güç olsa da; Kokusu faydalıdır Hayır, şaka yapmıyoruz! Evet, doğru okudunuz! Dünyanın her yerinde iğrenç bir olay gibi görünen osuruk koklamak, aslında sağlıklı olabilir. Kulağa tuhaf geliyor fakat yapılan araştırmalar gazımızda az miktarda ürettiğimiz bir bileşik olan hidrojen sülfürün aslında bizi daha sonraki hastalıklardan koruyabileceğini gösteriyor. Bu gaz, genellikle sindirim gazı içinde bulunan “çürümüş yumurta” kokusu veren toksik bir maddedir. Ancak küçük dozları hücre hasarlarının oluşmasına engel olabilir, inmeleri ve kalp krizlerini önleyebilir.

Şişkinliği azaltır Yemeği abarttığınız bazı günlerde kendizi şişmiş hissedersiniz. Bunun nedenlerinden bir tanesi içinizde biriken gazdır. Şişkinliğin bir sebebi de hücrelerinizin su tutmasıdır. Bu şişkinlik ve rahatsızlık hissi mutlaka kurtulmanız gereken bir durumdur? Bunun için bırakın gazları, şişkinlik ve rahatsızlığınız anında azalacaktır.

Bağırsaklarınızın sağlığınızı düşünün Özellikle bebeklerin gazını çıkartmak için ebeveynler ne kadar çok uğraşıyor değil mi? Hatırlarsanız, annelerimiz de küçükken gazımızı tutmamamız gerektiğini tembihlerdi hep. Aslında büyüyünce de bir şey değişmiyor. Bu sözler ciddiye almalıyız. Uzmanlara göre utanç verici durumlardan kaçınmak için ara sıra tutmamız sorun yaratmaz iken eğer sindirim sorunlarınız varsa, gaz tutmanız bağırsaklarınızda tıbbi rahatsızlıklara neden olabilir.

Mükemmel bir erken uyarı sistemidir Osurmak, kaçamayacağınız bedensel işlevlerden biridir. Günün birinde gazınız oluşabilecek bazı sağlık sorunlarınızı erken tahmin etmenize yardım ettiğinde, doktora gitmeniz için bir işaret gösterdiğinde bu aktivitenin varlığı için minnettar olabilirsiniz. Aşırı kokular, artan gaz sayısı ve garip gaz sancıları laktoz intoleransı gibi hafif ve kolon kanseri gibi aşırı hastalıklar için size bir uyarı işareti olabilir.

Diyetimize yardımcı olur Hepimizin sağlıklı kalabilmesi için dengeli bir diyet yapması gerekir ve osurukların, bağırsağının hangi gıdalara ihtiyacı olduğunu anlamana yardımcı olabilir. Farklı gıdalar farklı gazlar üretir, size diyetinizden nelerin eksik olduğu veya fazla olduğu konularında ipuçları verebilir. Örneğin, nadiren gaz çıkarmanız, muhtemelen diyetinizde mercimek, fasulye ve lahana gibi daha fazla lif içeren gıdalara ihtiyacınız olduğunun işareti olabilir. Bu arada, çok fazla kırmızı et yenmesi daha sonra çok hoş olmayan bir koku ortaya çıkarabilir ve bu da et tüketiminizi azaltmanız gerektiğinin işareti olabilir.

Sağlıklı bağırsak bakterilerine sahip olduğunuzun işaretidir Pekala, işte tatsız bir gerçek daha: daha ince, daha sağlıklı olan insanlar daha çok osuruyorlar. Başka bir deyişle, daha iyi bir sağlık durumu için ödediğiniz bedel biraz daha fazla koku ve gaz oluşturan bir sindirim sistemi olabilir. Bunun nedeni bağırsak bakterilerinizi besleyen ve daha etkili sindirim yapmanıza yardımcı olan karnabahar, lahana ve brüksel lahanası gibi gıdalar tüketmeniz olabilir. Bu yeşil yapraklı besinler, bağırsak bakterilerinin daha çok çalışmalarına yardımcı olur, bu da daha iyi bir sindirim ve daha fazla gaz üretimi anlamına gelir.