13 yıllık bekleyişin ardından piyasaya sürülen GTA 6, önceki oyunlarda yer alan bazı aktiviteleri içermiyor. GTA 6'dan önceki iki GTA oyununda ve GTA Online'da bulunan dart ile GTA 4 ve genişleme paketlerinde oynanabilen bowling, yeni oyunda yer almıyor.

GTA 6'nın yapımcısı ve Rockstar North'un stüdyo eş başkanı Rob Nelson, VGC'ye yaptığı açıklamada bu kararın arkasındaki nedenleri anlattı.

NELSON, GTA 6'DA NEDEN DART VE BOWLING OLMADIĞINI AÇIKLADI

Dartın tartışmalı bir konu olduğunu belirten Nelson, Rockstar'ın sınırsız paraya veya zamana sahip olmadığını vurguladı.

Nelson, "Dart konusu tartışmalı bir mesele. Bizim bile... Sınırsız paraları ya da sınırsız zamanları olduğunu duyuyorsunuz ama bizim bile yok. Bu yüzden bazen bir şeyi, gerektiğini düşündüğümüz düzeye getiremeyeceğimizi kabul etmek gerekiyor" dedi.

Rockstar'ın mini oyunlara yaklaşımındaki değişimin Red Dead Redemption 2'nin geliştirilmesi sırasında başladığını düşündüğünü söyleyen Nelson, mini oyunları artık birer aktivite hâline getirdiklerini belirtti.

Nelson'a göre GTA 6'daki bu tür etkileşimlerin oyunun mekaniklerinin bir uzantısı gibi hissettirmesi gerekiyor. Yapımcı, Red Dead Redemption 2'de Dutch'ın satranç tahtasının öne çıkmasına rağmen oyuna satranç eklemekte zorlandıklarını da öne sürdü.

BİLARDO VE BASKETBOL ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Nelson, Rockstar'ın yeni yaklaşımına örnek olarak bilardoyu gösterdi. Oyundaki bilardonun uygun fizik kurallarına göre işlediğini ve başlı başına bir oyun olduğunu söyledi.

Nelson, ekibin aslına uygun biçimde yansıtabileceğini düşündüğü oyun içi etkileşimlere odaklandığını da belirtti. Buna ağırlık kaldırmayı örnek gösteren Nelson, oyuncuların yalnızca bir düğmeye basmadığını, aktivitenin gerçek hayattaki ağırlık kaldırmayı taklit ettiğini ifade etti.

Bu aktiviteleri doğru şekilde ayarlamanın çok emek gerektirdiğini söyleyen Nelson, darta ise sıra gelmediğini belirtti.

Nelson, dart oyuna eklenecekse olması gerektiği gibi hissettirmesi gerektiğini vurgulayarak GTA 6'daki basketbolu örnek gösterdi. Oyunda tam bir basketbol maçı oynanamasa da Nelson, oyuncuların hareket ederek akıcı biçimde şut atabildiğini ve bunun tutarlı hissettirdiğini belirtti.

"YETERİNCE İYİ OLMAYACAKSA HİÇ YAPMAMAK DAHA İYİ"

Rockstar North'un stüdyo eş başkanı, ekibin yeterli kaynağa sahip olmadığını ve bunun geliştirdikleri bütün oyunlarda etkili bir unsur olduğunu söyledi.

Nelson, şirketin yaklaşımını "Bir şeyi yapıp yeterince iyi olmamasındansa hiç yapmamak daha iyi" sözleriyle özetledi.

Kaynak: VGC