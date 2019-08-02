YEMEK

Gaz problemini şıp diye geçiren doğal kür tarifleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 02.08.2019 09:04 | Son Güncelleme

Gaz sancısı oldukça zordur, çeken bilir! Bu rahatsız edici durumdan bir an önce kurtulmak istiyorsanız ev yapımı doğal kürlerden faydalanabilirsiniz.

Gaz problemini şıp diye geçiren doğal kür tarifleri

Korkunç gaz sancılarından kurtulmanıza yardımcı olacak 3 tarif:

BİRİNCİ YÖNTEM
iStock-984259222
Bir bardak kaynamış su
Bir çay kaşığı çörekotu

İki malzemeyi karıştırıp 10 dakika demlendirin ve ardından süzün. Karışımı aç karnına tüketin.

İKİNCİ YÖNTEM
hhh
Bir bardak ılık su
Bir yemek kaşığı elma sirkesi

İki malzemeyi de karıştırın ve günde 2 kez tüketin. Eğer mide sorunlarınız var ise bu karışımdan uzak durmalısınız.

ÜÇÜNCÜ YÖNTEM
limon suyu
Bir adet limonun suyu
1/2 bardak su
Bir çay kaşığı karbonat

Üç malzemeyi de karıştırın. Eğer daha hızlı sonuç almak istiyorsanız karışıma bir çay kaşığı elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız karışımı günde bir kere öğün arasında tüketebilirsiniz.

PARTNERÜnlü çiftten beklenmedik haberÜnlü çiftten beklenmedik haber
Yüzyıllardır derman oluyor! Hepimizin buna ihtiyacı varYüzyıllardır derman oluyor! Hepimizin buna ihtiyacı var
Ana yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifiAna yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gaz sancısına iyi gelen besinler gaz sancısına ne iyi gelir

En Çok Okunan Haberler

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Gördüğünüz an sinirlerinizi altüst edecek mutfak manzaraları

Gördüğünüz an sinirlerinizi altüst edecek mutfak manzaraları

Yüzyıllardır derman oluyor! Hepimizin buna ihtiyacı var

Yüzyıllardır derman oluyor! Hepimizin buna ihtiyacı var

Kanser riskini 2 ayda azaltan hayat kurtaran besin

Kanser riskini 2 ayda azaltan hayat kurtaran besin

Her gün ağzınıza 2 tane atın! İncecik olacaksınız

Her gün ağzınıza 2 tane atın! İncecik olacaksınız

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi

Yeşil Fasulyeli Domates Sos Tarifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Safiye Soyman'ın Kısırı

Safiye Soyman'ın Kısırı

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adeta doğal antidepresan! Sarı kantaronun 4 mucizesi

Yüzyıllardır derman oluyor! Hepimizin buna ihtiyacı var

Ana yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifi

Ana yemeklerin en güzel yancısı 5 enfes pilav tarifi

Ferah ferah: Ev yapımı dondurma

Ferah ferah: Ev yapımı dondurma

Kış hazırlıklarına başlıyoruz: Şimdiden yapıp dolaba atacağız 4 kışlık tarif

Şimdiden yapıp dolaba atın! Kışlık tariflerin püf noktaları

Makarna aşkına! Akşam yemeğini ziyafete dönüştürecek 6 makarna tarifi

Makarna aşkına! Akşam yemeğini ziyafete dönüştürecek 6 makarna tarifi

Hem lezzetli hem de sağlıklı 4 cips tarifi

Dilediğiniz kadar yiyin! Bu cips kilo aldırmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.