Gaz problemini şıp diye geçiren doğal kür tarifleri

Korkunç gaz sancılarından kurtulmanıza yardımcı olacak 3 tarif:
BİRİNCİ YÖNTEM
Bir bardak kaynamış su
Bir çay kaşığı çörekotu
İki malzemeyi karıştırıp 10 dakika demlendirin ve ardından süzün. Karışımı aç karnına tüketin.
İKİNCİ YÖNTEM
Bir bardak ılık su
Bir yemek kaşığı elma sirkesi
İki malzemeyi de karıştırın ve günde 2 kez tüketin. Eğer mide sorunlarınız var ise bu karışımdan uzak durmalısınız.
ÜÇÜNCÜ YÖNTEM
Bir adet limonun suyu
1/2 bardak su
Bir çay kaşığı karbonat
Üç malzemeyi de karıştırın. Eğer daha hızlı sonuç almak istiyorsanız karışıma bir çay kaşığı elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız karışımı günde bir kere öğün arasında tüketebilirsiniz.
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