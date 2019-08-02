Gaz problemini şıp diye geçiren doğal kür tarifleri

Korkunç gaz sancılarından kurtulmanıza yardımcı olacak 3 tarif:

BİRİNCİ YÖNTEM



Bir bardak kaynamış su

Bir çay kaşığı çörekotu

İki malzemeyi karıştırıp 10 dakika demlendirin ve ardından süzün. Karışımı aç karnına tüketin.

İKİNCİ YÖNTEM



Bir bardak ılık su

Bir yemek kaşığı elma sirkesi

İki malzemeyi de karıştırın ve günde 2 kez tüketin. Eğer mide sorunlarınız var ise bu karışımdan uzak durmalısınız.

ÜÇÜNCÜ YÖNTEM



Bir adet limonun suyu

1/2 bardak su

Bir çay kaşığı karbonat

Üç malzemeyi de karıştırın. Eğer daha hızlı sonuç almak istiyorsanız karışıma bir çay kaşığı elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız karışımı günde bir kere öğün arasında tüketebilirsiniz.

